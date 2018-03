Chystáte společenskou akci? Obraťte se na EA Culinary

Pravděpodobně se vám občas stane, že dostanete pozvání na společenskou akci nebo máte příležitost ji sami organizovat. Ale, není akce jako akce. Jestliže chcete, aby se ta vaše opravdu povedla a hosté na ni dlouho vzpomínali, seznamte se s EuroAgentur Hotels&Travel a jejich EA Culinary týmem, složeným ze špičkových kuchařů. Vždyť právě skvělé jídlo je jasným základem každé povedené akce.

EA Culinary patří k těm, kteří dokáží proměnit každou, ať soukromou nebo firemní akci v nezapomenutelný zážitek. Jsou ideálním partnerem pro ty, kteří se nacházejí v pozici organizátora akce. Jejich bonusem jsou dlouholeté, více než 25leté zkušenosti, disponují silným zázemím a skvělým týmem lidí. Za jejich úspěchy mluví nespočet pozitivních referencí a ocenění z celé České republiky i ze zahraničí. Nedávno se ti nejlepší, kteří reprezentují českou gastronomii pod značkou EA Culinary, vrátili ze ZOH v Pchjongčchangu 2018, kde zajišťovali VIP catering pro sportovce a akreditovaný doprovod v Českém domě.

Plníme vaše přání

EA Culinary dokáže zajistit nezapomenutelnou rodinnou oslavu, stejně jako kongres pro tisíce lidí. Veškeré akce, jsou vždy precizně připravené na míru finančním možnostem a přáním klienta tak, aby byl s výsledkem maximálně spokojen. EuroAgentur Hotels&Travel se specializují na poskytování kompletních služeb v oblasti společenských a firemních akcí. Pro své klienty zajistí vše, na co si vzpomenou - rauty, svatby, firemní večírky, recepce, konference, catering, dopravu, ubytování… Jednoduše plní jakákoliv přání. Cílem je, aby se i z běžné všední akce, stal nezapomenutelný zážitek. Dá se říci, že jakmile řeknete, co si přejete, je to již takřka splněno.

Vsaďte na jistotu

Patříte-li k těm, kteří právě zvažují, kde a s kým zorganizovat vlastní soukromou nebo firemní akci, vsaďte na jistotu. V EA Culinary jsou připraveni se vám věnovat a proměnit vaše přání ve skutečnost. Jistě nebudete svého rozhodnutí litovat - profesionálové s letitými zkušenostmi prostě vědí, jak na to. Poznáte, že je práce baví a mají nevyčerpatelné množství nápadů. Své služby poskytují jak na území České republiky, tak v zahraničí.

Reference

Stovky šťastných svatebčanů, rodinných oslavenců a spokojených firem. Namátkou uvádíme: catering Olympijského domu při letních olympijských hrách v Pekingu, České dny v Hongkongu, Dny české kuchyně v Taškentu, Mistroství světa v basketbalu žen 2010, World Tour basketbal 3×3 2015, 2016 a 2017, Mistroství Evropy v halové atletice 2015, Mistroství Evropy žen v basketbalu 2017, Challenge Prague triatlon 2017 a spousta dalších.