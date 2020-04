Chystáte se stavět nebo rekonstruovat? Inspirujte se 6 tipy pro krásnou koupelnu

Při plánování koupelny je třeba spojit nároky na vzhled i praktičnost. Podívejte se, jak na to.

Ať už plánujete stavět nebo rekonstruovat, velmi brzy dojde také na řešení koupelny, která je neodmyslitelnou součástí vašeho domova. Je místem očisty, zkrášlování, relaxace, často i prádelnou. Spojit mnoho funkcí, které koupelna plní do jednoho harmonického celku, to už vyžaduje určitou přípravu a plánování. Přečtěte si, na co byste při tom neměli zapomenout.

Jaký povrch do koupelny?

Kachličky jsou stále nejpopulárnějším řešením povrchů v koupelně. Jsou odolné proti vlhku a nabízejí širokou škálu dekorů, velikostí a barev. V moderních minimalistických koupelnách převažují velkoformátové obklady pokládané s minimální spárou. Jestliže nejste zastánci klasických obkladů, otevírají se vám možnosti v podobě voděodolných nátěrů, vinylových tapet nebo například dekorativní betonové stěrky. Při výběru by vás kromě ceny měla zajímat jejich voděodolnost, životnost, údržba, a v případě podlahy i protiskluznost.

Zakryjte rušivé prvky

Vzhled vaší koupelny může narušit i neestetický přístup do stoupačky (šachty), kde bývají umístěny vodoměry, ventily, vzduchotechnika, nebo jiná servisní zařízení. Tento problém vám pomohou vyřešit vhodná revizní dvířka. Jejich výběru je třeba se věnovat již při volbě povrchové úpravy koupelny.

Moderní dvířka s otevíráním na KLIK je možné instalovat do sádrokartonu i zdiva. Není problém je umístit neviditelně pod keramický obklad, nebo omítku se štukem, takže nikde nevyčnívají a jejich spára neruší pohled na stěnu. Při realizaci nové koupelny, nebo rekonstrukci stávající, jsou přitom finančně zanedbatelnou záležitostí.

Dostatek úložných prostor

Dnes se často navrhují koupelny s minimem úložných prostor. Je ale takové řešení vhodné i pro vás? Zvažte počet členů domácnosti a množství jejich kosmetických potřeb, ale také místo pro ukládání čistících a pracích prostředků. Raději větší skříňka než věci povalující se všude kolem.

Vana nebo sprchový kout?

Při tomto věčném dilematu je vhodné vzít v úvahu nejen velikost a dispozice koupelny, ale především dobře zvážit osobní preference a životní styl domácnosti. Ne každému se vejde do koupelny obojí, ale existují i alternativy jako sprchový kout s vysokou vaničkou nebo naopak vana se zástěnou pro sprchování.

Vyberte správné zrcadlo

Kde jinde by mělo být dobré zrcadlo, když ne v koupelně? Mnohé ženy se chodí do koupelny líčit, proto sem patří velké zrcadlo, které je hlavně správně nasvícené. Častou praxí je, že se nad zrcadlo dává bodové osvětlení. Široké zrcadlo bez rámu navíc dokáže opticky zvětšit i malou koupelnu.

Zvolte praktické osvětlení

Hlavní roli v koupelně hrají bodová světla, protože nejvíce světla potřebujeme právě u zrcadla, případně ve sprše. Výhodná jsou taková, která se dají natočit. Hlavní stropní světlo již může být tlumené a spíše teple zbarvené.