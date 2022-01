Chtěli byste dron? A víte, že ho musíte registrovat?

Drony a skládací kvadrokoptéry dávno nejsou výsadou boháčů, kteří nevědí, co s penězi, nebo geeků a modelářů. Vývoj šel tak rychle dopředu, že dnes pořídíte malý skládací dron s kvalitní kamerou za méně než 10 tisíc korun. Ale i takový dron bohužel musíte registrovat a projít online testem pilota. Jak na to?

Každý dron s kamerou musí mít svoji "SPZ"

Od konce roku 2020 vešla v platnost nová sjednocená evropská legislativa pro drony, která má jednu zásadní výhodu: Po celé EU budou pro drony platit stejná pravidla, a piloti už tak nebudou muset nastudovávat každou národní legislativu zvlášť. Zároveň by sjednocení pravidel mělo nastartovat další rozvoj dronů, aby mohly operovat nad našimi hlavami opravdu autonomně.

Ale zpět na zem k povinnostem, které z toho vyplývají pro aspirující dronaře:

Na stránkách českého ÚCL musíte každý dron s kamerou registrovat , resp. registrovat se jako jeho provozovatel. Získáte tak jednu SPZ, kterou pak označíte všechny drony ve své

, resp. registrovat se jako jeho provozovatel. Získáte tak jednu SPZ, kterou pak označíte všechny drony ve své Na stejných stránkách musíte projít online testem pilota , kde se otestuje vaše znalost základních pravidel létání s drony.

, kde se otestuje vaše znalost základních pravidel létání s drony. Po splnění těchto 2 podmínek, získáváte oprávnění k létání do kategorie OPEN A1, A3, tedy laicky řečeno "pole, louky, lesy, kde nic, tu nic". Pro vyšší kategorie provozu pak platí další pravidla, která musíte splnit nad rámec těchto 2 kroků.

Nenechte se odradit, vše jde online a zdarma

Povinnost registrace a online testu by vás ale rozhodně neměla odradit od vstupu do světa dronů a focení a natáčení z ptačí perspektivy. Oba kroky jsou opravdu jednoduché a jsou zdarma. A kdybyste váhali, jak na to, odborníci ze speciálky na drony DronPro pro vás připravili článek s videonávodem, jak na registraci dronu krok za krokem.