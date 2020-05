Chraňte své klienty i zaměstnance před virovou nákazou

Letošní Pulitzerovu cenu za mezinárodní zpravodajství dostal list The New York Times za sérii článků, které podle porotců soutěže ukazují predátorské pozadí režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. Ocenění za aktuální zpravodajskou fotografii obdržela agentura Reuters za snímky obyvatel Hongkongu, kteří demonstrovali proti omezování svobod a autonomie ve prospěch Číny. Oznámila to dnes porota Kolumbijské univerzity, která prestižní ceny předává.