Chcete vědět v jaké kondici je Vaše výroba?

PDS řeší monitoring výroby a procesů, ale nejen to - odhalí Vám i to, co jste ani netušili.

Na převratnou novinku firmy PILZ se ptáme jejího CEO Michala Nevěřila Co Váš systém vlastně dělá? PILZ Data System má jednoduchý základní úkol - mít vše pod kontrolou. Managementu firmy umožňuje optimalizovat náklady a efektivně řídit výrobu, údržbu i skladové zásoby. Je navržen pro jakýkoli stroj či technologii a měl by dělat hlavně to, co náš zákazník potřebuje. Tím chcete říci, že to není hotový systém, ale spíše řešení, které se vytvoří, až na přání zákazníka? Naprosto přesně. Jedná se o modulární systém, který má mnoho možností, od základního sběru dat, až po komplexní monitoring efektivity Vaší výroby, včetně prediktivní údržby. Řekněme, že jsem si Váš systém pořídil a mám ta "data". K čemu mi nasbíraná data budou? Nasbíraná data jsou uložena buď na PILZ cloudu, nebo na Vašem serveru. Můžeme je vizualizovat dle Vašich potřeb, vyhodnocovat pomocí pokročilejších metod a notifikací. Nakonec vše může vést až po velmi komplexní vyhodnocování efektivity strojů včetně prediktivní údržby. Příklad monitoringu pomocí PDS. | Foto: Pilz Jaký může mít systém pro zákazníka další ekonomický přínos kromě monitoringu problémů? Správná práce s daty vede k přímé úspoře nákladů více možnými způsoby. Ať už tím, že měříte, monitorujete a srovnáváte spotřeby energií a dalších médií. Tak i tím, že zabezpečíte to, že zaškolený personál obsluhuje Vaše stroje správně a nemůže dojít k jejich poškození díky neodborné obsluze. V neposlední řadě i to, že sledujete a přesně víte, kdy stroje pracují a pokud ne, tak proč stojí. A co ta prediktivní údržba, vnímáte ji také jako aktuálně "žhavé" téma? Díky tomu, že víte v jaké kondici Vaše stroje jsou, můžete optimalizovat množství lidí na údržbě, skladu, množství náhradních dílů a další oblasti. Pomůže také, když Váš stroj je osazen i systémem na monitoring vibrací, což náš systém také umožňuje. Řekněme, že mne Váš systém zaujal. Jak se k němu mohu nejlépe dostat? Kontaktujete nás, společně probereme všechny Vaše potřeby, podíváme se na Vaše stroje a nabídneme Vám kompletní řešení. Náš systém si případně můžete vyzkoušet na "pilotním stroji". Následně k Vám dorazí náš technik, který systém přiveze v připravené DEMO "krabici", kterou osadíme na stroj. Technik systém nakonfiguruje a připojí na náš Cloud. Než dojede zpět do naší kanceláře, my se spolu již můžeme na dálku dívat na Váš stroj. To zní až skoro neuvěřitelně. To bude jistě finančně nákladný systém, že? Naopak, součástí naší filozofie je, aby systém byl dostupný. Na jeden stroj počítáme náklady v řádech nižších tisíců korun. To se prosím bavíme o verzi na našem Cloudu. Ta ale není zdaleka podmínkou. U větších systémů a zákazníků, kteří chtějí mít svá data u sebe, máme plnohodnotný systém připraven i na instalaci na server u zákazníka. V kompletní funkcionalitě a konfiguraci. Michal Nevěřil 42 let, CEO PILZ CZ&SK koordinující HU, RO, BG. Zkušený manager s 20-ti letou praxí a zkušeností v oblasti Robotiky a Automatizace. V roce 2013 zakladatel poboček PILZ v CZ &SK. Nyní mají pobočky více než 30 zaměstnanců operujících v 5 zemích Východní Evropy. [email protected] www.pilzautomation.cz