Chcete pro své děti lepší budoucnost? Zasaďte jim strom

České lesy potřebují akutní pomoc. Pozornost si ale zaslouží i stromy v obcích a v krajině.

Kůrovcová kalamita zasáhla naplno a české hvozdy se mění v hromady klád podél lesních cest. Národ zapálených houbařů, turistů a myslivců má v plánu mizející porosty co nejdříve nahradit. Města, obce i firmy nabízejí pomocnou ruku - nakupují desítky tisíc sazenic a organizují veřejné výsadby. Je ale důležité, abychom nenaplnili rčení "pro les nevidí stromy". Stromy totiž plní důležitou úlohu i jinde v krajině, a tak bychom ani na tyto jedince neměli zapomínat.

Stokrát jinak, vždy dobře

Zájem obcí investovat do zeleně v zástavbě i mimo ni tak setrvale roste, ne každá si to ale může dovolit. Jednou z možností, kterou obce s napjatým rozpočtem mohou využít, je grantový program Stromy od Nadace ČEZ. Příspěvek až do výše 150 tisíc korun poskytuje nadace na obnovu alejí, vybudování nových parků nebo zelených protihlukových stěn. Jednou z podmínek je výsadba původních a pro danou lokalitu vhodných dřevin. V letech 2011-2018 tak díky tomu obce a města vysadily 92 125 stromů a další zeleně. Často přitom sázení pojímají jako společenskou událost pro své obyvatele.

V podkrušnohorské obci Proboštov poblíž Teplic využili grant od Nadace ČEZ k zelené výzdobě areálu mateřské školky. Vrbičky v budoucnu vytvoří dvě kruhové venkovní učebny propojené zeleným tunelem, z arónie bude bludiště, jabloně a hrušně se postarají o zdravé svačinky. Občané Dřevěnice na Jičínsku se rozhodli pomocí grantu osázet oblíbenou vycházkovou trasu kolem místního rybníka ovocnými stromy. Stromořadí ze švestek, hrušní, jabloní a třešní proložili i lípami, aby k ovocnáčům přilákali včely. Na voňavé lípy vsadil i Lipník na Třebíčsku, který má tento oblíbený strom dokonce ve znaku. S výsadbou aleje i zde pomáhaly i děti. Spolek zahrádkářů z Mistřic na Slovácku zase inicioval výsadbu slivoňového sadu na místě zaniklého vinohradu. Zatímco děti a babičky se těší na povidla, tatínci a strýcové už připravují lahve na slivovičku.

Sázím, sázíš, sázíme

Zaměstnancům, kteří se chtějí podílet na obnově zničených lesů, vyšla společnost ČEZ vstříc v rámci firmou organizovaných dobrovolnických dnů, kdy každý zaměstnanec ČEZ může v průběhu roku využít k dobrovolnictví dva dny. Letos v listopadu proběhnout sázecí akce ve třech regionech. Firma zajistila jak malé sazeničky, tak vzrostlejší stromky, poskytne i nářadí a ochranné pomůcky. Další podobné akce budou následovat v příštím roce.

Sedm důvodů, proč sázet stromy