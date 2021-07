Chcete nový běžný účet? U mBank vám k tomu stačí mobil

mBank umožňuje založit běžný účet prostřednictvím mobilní aplikace. Mějte život jednodušší.

V dnešní době má většina z nás mobilní telefon neustále po ruce. mBank na to myslí, a proto svým klientům umožňuje vyřizovat téměř vše prostřednictvím mobilní aplikace. Díky té máte celou banku v kapse.

Výjimkou není ani běžný účet mKonto, k jehož založení vám postačí pár minut. "mKonto založíte velmi jednoduše. Stačí si nainstalovat mobilní aplikaci mBank, připravit si občanský průkaz a druhý doklad totožnosti, tedy řidičský průkaz nebo cestovní pas, a také mít v telefonu funkční fotoaparát. Poté už se jen řídíte několika jednoduchými kroky dle pokynů na obrazovce mobilní aplikace," vysvětluje Petr Žabža, ředitel pro akvizici a aktivaci klientů mBank.

A o jaké kroky jde? V prvním vyplníte osobní informace, dále jste požádáni o vyfocení občanského průkazu a druhého dokladu totožnosti. Svou identitu pak potvrdíte tak, že se vyfotíte a nahrajete dvě krátká videa podle pokynů na displeji. V posledním kroku už jen potvrdíte smlouvu a provedete verifikační platbu ze svého stávajícího účtu. Až ji banka obdrží, vše zkontroluje, a pokud je vše v pořádku, účet obratem zpřístupní.

Zřízení běžného účtu mKonto je zcela zdarma a za jeho vedení neplatíte žádné poplatky. Navíc k němu automaticky dostanete mKartu Svět, se kterou díky skvělým kurzům platíte v zahraničí i v zahraničních e-shopech výhodně a výběry z bankomatu nad 1500 Kč máte po celém světě zdarma. Platit s ní navíc můžete ještě před dodáním samotné plastové karty - stačí si ji v několika jednoduchých krocích nahrát do svého chytrého mobilu.

mBank klade důraz na chytrá mobilní řešení, což oceníte nejen při zakládání účtu. Pokud rádi nakupujete na internetu, bude se vám například hodit i funkce odkrytí údajů o kartě v mobilní aplikaci. Využijete ji třeba, když nechcete po přesměrování do platební brány vstávat z gauče nebo postele a jít kartu hledat, protože, jak už jsme zmínili výše, mobil máme většinou po ruce. Je to rychlejší, pohodlnější a maximálně bezpečné. Údaje karty jsou totiž chráněny PINem, a to dokonce 2x - při přihlašování do aplikace a při samotném odkrytí údajů zadáním PINu k aplikaci. A pokud si je sami opět neskryjete, stane se tak za minutu automaticky. Pro kontrolu všech příchozích a odchozích plateb si zase můžete přímo v mobilní aplikaci aktivovat bezplatné notifikace. Budete tak mít přehled o všech pohybech na svém účtu. Užitečná je také funkce Moje výdaje, kde přehledně vidíte, kolik jste v aktuálním měsíci utratili. Díky porovnání s obdobím posledních tří měsíců pak ihned zjistíte, jestli utrácíte více než obvykle.

Cílem mBank je umožnit svým klientům prostřednictvím mobilní aplikace co nejjednodušší přístup ke všem bankovním úkonům, které by za normálních okolností vyžadovaly návštěvu pobočky, a to včetně založení osobního účtu. "V mBank se snažíme šetřit klientům co nejvíce času. Zároveň je naším cílem jim poskytovat kvalitní služby a tu nejvyšší možnou bezpečnostní ochranu. Naše mobilní aplikace splňuje všechna tato kritéria," dodává Petr Žabža.

