Chcete bydlet do Vánoc v novém? Plnohodnotné řešení nabízí suchá výstavba

Nelíbí se vám, že na vaší stavbě či rekonstrukci byly zastaveny práce, protože se již několik měsíců čeká na dodávku cihel, které jsou v současné době nedostatkovým zbožím? Vystavte stěny tzv. suchou cestou pomocí sádrokartonových desek nové generace! Vysokopevnostní deska HABITO H od společnosti RIGIPS je plnohodnotnou náhradou vnitřních zděných stěn.

HABITO H: moderní bydlení levně a rychle

HABITO H je vysokopevnostní sádrokartonová deska vhodná do všech prostor, ať už na podhledy, bytové a mezibytové příčky či rekonstrukce koupelen a kuchyní. Desky HABITO H v sobě obsahují vlastnosti jednotlivých specializovaných desek - není tedy potřeba řešit jednotlivé typy desek a jejich využití. Díky tomu lze desku použít v protipožárních a akustických konstrukcích, a díky impregnaci, extrémní pevnosti a schopnosti nést těžká předměty se deska HABITO H hodí kamkoliv.

Postavte si příčky ze sádrokartonu

Sádrokartonovými příčkami lze jednoduchým způsobem rozdělit prostor na jednotlivé místnosti. Dutinu příčky můžeme využít k vložení elektroinstalací nebo odpadů a nemusíme složitě vysekávat drážky ve zdivu. Po dokončení stavby příčky můžeme prakticky okamžitě provést konečné povrchové úpravy v podobě malování, tapetování nebo obkladů. Oproti mokrým procesům (zděné výstavbě) tedy můžeme postavit příčky podstatně levněji, rychleji a také čistě.

Sádrokartonová příčka jako dekorativní prvek

Sádrokartonové příčky můžete v domácnosti využít také jako dekorativní prvek. Takováto příčka může mít podobu například nízkého pultu nebo může být vystavěna až do stropu a doplněna otvorem, který nejenže propouští světlo, ale stěnu opticky odlehčuje. Jejich velkou výhodou je, že jsou tenké, a tak nezaberou příliš místa. Suchý proces montáže zaručí rychlý postup výstavby a možnost tvarování, barevného tónování nebo povrchových úprav Vám dovolí popustit uzdu vlastní fantazii. Dekorativní příčky jsou populárním, funkčním stavebním prvkem, který se stane i estetickým doplňkem vašeho domova.

Sádrokarton využijete i na výstavbu podlah

Na pokládku suché podlahy doporučuje společnost RIGIPS konstrukční sádrokartonové desky Rigistabil nebo sádrovláknité desky Rigidur. Ty jsou vhodné do všech staveb s běžným provozem, nehledě na to, zda jde o novostavbu nebo rekonstrukci staršího bydlení. Mezi hlavní výhody suchých podlah patří nízká hmotnost a rychlý postup výstavby, který se obejde bez dlouhých technologických přestávek. Výstavba podlahy probíhá suchou cestou a nedochází tak k zanášení vlhkosti do stávajících konstrukcí. Svými vlastnostmi jsou suché podlahy Rigips předurčeny i pro systémy podlahového

vytápění. Během montáže je možné po podlaze chodit a již po 24 hodinách je na ně možné použít všechny běžné podlahové krytiny, jako např. koberce, laminátové a dřevěné plovoucí podlahy apod.

Do nového s novým stropem

Pokud chcete mít zvukově i tepelně izolované stropy, nabízí RIGIPS široké spektrum sádrokartonových podhledů, např. podhled montovaný přímo na strop, zavěšený podhled, samonosný podhled atd.). Stropní konstrukcí můžete poté nad podhledem vést izolační vedení. Díky tomuto řešení dodáte vaší domácnosti punc elegance a nejedna návštěva u vás bude zvedat hlavu vzhůru.

Ať už řešíte jen výměnu podlahy, nebo naopak chcete zrekonstruovat celou domácnost, technologie suché výstavby vám pomůže prožít vánoční svátky v novém, a především v klidu a bez stresu.

Více informací naleznete na www.rigips.cz.

Značka Rigips je lídrem na trhu v oblasti sádrokartonů a systémů suché vnitřní výstavby. V České republice má tradici víc než 20 let. Všechny výrobní závody mají plně vytíženou kapacitu. Splňují nejpřísnější normy ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Část výroby je exportována do zahraničí.

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips, je členem koncernu Saint-Gobain. Ten je jednou z nejstarších firem světa (v roce 2015 oslavil 350 let existence) a patří mezi globální TOP 100 průmyslových podniků. Koncern Saint-Gobain je světovým lídrem na trzích udržitelného bydlení a stavebních materiálů. Zaměřuje se na klíčové problémy naší doby: hospodářský růst, úsporu energie a ochranu životního prostředí.

