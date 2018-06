Cestovní kancelář ASIANA a její lidé

Skupenství jménem firma, které si klade za cíl být užitečné, dělat něco, co má smysl, tvořit hodnoty a tím vším se uživit, potřebuje na prvním místě vizi, tedy vizionáře. V našem případě tím, kdo udává tón a směr, byl od samého začátku Alexej LITVIN.

Šťastná souhra náhod soukromých i společenských nás přivedla na rozcestí roku 1989. Trocha cestovatelských zkušeností a především zarputilost nás postupně vehnala do proudu vznikajících cestovních kanceláří. Na rozdíl od zkušených nebo alespoň poučených pracovníků leteckých společností, Čedoku nebo CKM (Cestovní kancelář mladých - pro později narozené) jsme zkušenosti teprve začali sbírat. Dospěla jsem k přesvědčení, že v dlouhodobější perspektivě byla právě to naše výhoda. Nebyli jsme zatížení rutinou ani nespoléhali na užitečné známosti, které jsme ostatně neměli. Spoléhali jsme na sebe a již tehdy na začínající technologický boom.

Alexej se zhlédl v možnostech, které začal zavádět globální rezervační systém Amadeus. Rychle pochopil jeho přednosti. Letenky jsme do té doby kupovali přímo u leteckých společností. Stačil k tomu telefon a rychlé nohy. Nově jsme mohli letenky rezervovat a následně i tisknout přímo před zraky klientů. To byla polovina 90. let. Další obzory a možnosti se před námi otevřely s nástupem internetu. První webové stránky a konečně první skutečný internetový portál na prodej letenek ve střední Evropě a dál na východ, vlajková loď naší firmy, Letuška.cz.

Píše se nové tisíciletí a s ním přichází na scénu nový vizionář a opora našeho týmu, syn Rostislav Litvin. Postupně přebírá dohled nad firemní infrastrukturou a nad vývojem nových aplikací. Jeho zásluhou se formuje dobře zkomponovaný tým specialistů.

Alexej i Rostislav mají ještě jednu společnou vlastnost - oběma záleží na tom, aby pracovní podmínky všech kolegů byly maximálně příjemné. Káva, ovoce, nápoje, klimatizace, hydraulické pracovní stoly, dva monitory, kvalitní počítače a programy, masáže, pohodlné židle… Ty nám všem zpříjemňují práci i život.

25 let firmy ASIANA je pro mě výzvou k ohlédnutí. Naléhavě si uvědomuji význam všech kolegů, kteří se svým dílem a na své pozici zasloužili o dobré jméno firmy. Nemohla jsem vyjmenovat každého jednotlivě, ale na každém z nich záleží náš úspěch i prosperita.