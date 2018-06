Cestovní kancelář ASIANA a její lidé. Seriál VI.

Profesionalizace jednotlivých činností v rámci cestovní agentury přicházela postupně. Zpočátku v malém pracovním kolektivu každý dělal všechno, co bylo v danou chvíli a pro daného cestujícího potřeba. Dnes se můžeme pochlubit například samostatným vízovým oddělením.

Jana Matějovská ho řídí již řadu let a mohla by vyprávět, co všechno se v její práci i ve firmě změnilo. Jak sama říká, "do Asiany mě jako spoustu ostatních přivedla náhoda, hledala jsem práci v cestovním ruchu a oslovila mnoho společností. Měla jsem před nástupem na pozici guest relation v jednom známém hotelu, když se mi ozvala paní Litvinová s nabídkou práce ve vízovém oddělení. Neváhala jsem a nabídku přijala." Zajišťování víz pro klienty je specifický obor. Mění se vízová politika jednotlivých států a s nimi podmínky udělování víz. Tyto změny musí zejména vedoucí oddělení soustavně sledovat a reagovat na ně okamžitě. V opačném případě by mohly být ohroženy cesty našich klientů a znehodnoceny jejich přípravy. Janu Matějovskou ani její kolegyně neodrazuje vysoká náročnost a zodpovědnost této práce. Nepřestává ji bavit "různorodost a kupodivu ani práce s lidmi, která každý den přináší netušené zážitky, a hlavně to, že může zúročit vlastní cestovatelské zkušenosti a zálibu v zeměpise."

Vízové oddělení se tak stalo nedílnou a významnou součástí naší firmy. Jeho zkušenosti využívají rovněž jiné cestovní kanceláře a agentury. Lichotivé je hodnocení kvality naší práce ze strany konzulárních oddělení jednotlivých států. Na správnost a úplnost námi podaných žádostí a podkladů se mohou spolehnout.

Komplexnost našich služeb poskytovaných zejména korporátním zákazníkům potvrzuje nejmladší oddělení ve firmě, tzv. MICE. Pod touto zkratkou se skrývají čtyři anglická slova -Meetings, Incentive, Congress a Events. Především ale odlišný a velmi náročný modus práce.

Ústřední postavou této skupiny je Daniel Nedvěd. Pod jeho energickým vedením se formuje tým, který klientům jak z České republiky, tak z celého světa dokáže doslova snést modré z nebe. Daniel Nedvěd do naší firmy nastoupil jako zkušený profesionál. O svém rozhodnutí říká: "Chtěl jsem pracovat pro českou společnost s jednoznačným vedením a jasným cílem obohacovat a rozšiřovat obchodní a oborové aktivity. Důležitá pro mě byla dobrá infrastruktura stabilní firmy." Daniel má výjimečné komunikační schopnosti. Dokáže motivovat svůj tým k neuvěřitelným výkonům. S obdivem a údivem sleduji jimi připravené, zorganizované a do zdárného konce dovedené akce pro stovky účastníků se složitými požadavky v nejrůznějších zemích Evropy.

S nemenším zadostiučiněním sleduji, jak se kolegové z různých týmů spolu naučili ve firmě komunikovat, využívat profesionální dovednosti a zkušenosti jeden druhého a navzájem si pomáhat. Sečteno podtrženo: mám z nás radost.