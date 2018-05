Cestovní kancelář ASIANA a její lidé. Seriál V.

Na počátku nového tisíciletí tým Asiany vytvořil aplikaci na internetový prodej letenek a prosadil ji na doméně Letuška.cz. Byl to průlom v do té doby zaběhnutých postupech. A byli jsme první nejen v České republice, ale v celé střední a východní Evropě.

Dnešní terminologií - stali jsme se veleúspěšným start-upem, a to vše bez koruny dotace nebo jiné podpory. Letuška.cz začala učit Čechy nakupovat letenky na internetu.

Vzpomínám si, s jakou lehkostí a důvěrou si cestující zvykali na internetový nástroj, který pro ně vyhledal zadaný let a "neviditelná" Letuška jim vystavila letenku. Správa naší aplikace Letuška.cz si postupem doby vyžádala specializovaný pracovní tým tzv. letenkářek. Kolegyně bych však i dnes snadno spočítala na prstech jedné ruky, a to přesto, že od té doby počet letenek, které jim procházejí denně "klávesnicí" (dříve bychom řekli rukama), narostl stonásobně.

Pro Renatu Holubovou, dnes služebně nejzkušenější kolegyni, je to její první zaměstnání. Má zásluhu na tom, že si všechny kolegyně do jedné pochvalují skvělý kolektiv. Když ovšem říká, že "se naše firma stále snaží být o krok napřed oproti ostatním podobným agenturám a pro své zaměstnance buduje stále lepší pracovní podmínky a stále vyšší komfort při práci", je to pochvala, která patří celému našemu týmu.

Její slova potvrzuje Karolína Šímová a konstatuje, že "technický vývoj jde neustále kupředu, hodně činností se automatizuje, což je vzhledem k objemu práce nezbytností. Co se týče pracovního prostředí, budova centrály prošla rekonstrukcí a modernizací. Zvláště oceňuji příjemné prostředí jídelny, kde si můžeme chvíli odpočinout od počítače, v klidu vychutnat oběd a pobavit se s kolegy."

Některé kolegyně již proložily svoje pracovní nasazení mateřskými radostmi a znovu naskočily do "našeho rychlíku". Jejich zkušenost nejlépe vystihuje změny, kterými procházíme. Lenka Novotná k tomu říká: "Bylo hezké sledovat, jak se Asiana vyvíjela, posouvala dál technologie a rostla. Nástroje se měnily velmi, a to nejen uvnitř firmy, ale i okolo. Například na začátku bylo u platby kartou nutné připravit doklad pro banku, naši kopii archivovat atd. To už teď všechno řeší automat a jako letenkářka okamžitě vidím, zda je online platba ověřená či nikoli." A Lucie Hamid ji doplňuje: "Od papírových letenek a ručního počítání se vše posunulo a je nyní zautomatizované. Práce je ale více, protože ceny letenek jsou nízké, dopravci si účtují poplatky za každou službu zvlášť a s tím je spojeno vystavování více dokladů, a tedy i více administrativy."

Když procházím jednotlivými pracovišti, nestačím se divit, s jakou chutí a s jakým nasazením se všichni pouštíme do nových úkolů. Kolik práce, úsilí, umu a trpělivosti je za každou vystavenou letenkou. Našich Letušek, jak kolegyním z internetového prodeje říkáme, si cením zvlášť. Po celou pracovní dobu pečlivě a soustředěně kontrolují proces, který pro klienta znamená pár kliknutí na jeho klávesnici. Všechny bez výjimky přivedla k této práci touha cestovat. Virtuálně cestují každý den a o dovolené ve skutečnosti.