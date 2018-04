Cestovní kancelář ASIANA a její lidé. Seriál III.

Ke konci 90.let nás ve firmě přibylo do tuctu a internet se stal naším nerozlučným společníkem. Právě v této době jsme naskočili do digitálního rychlíku a řítíme se v něm čím dál rychleji.

Přestala nám stačit Praha. Otevřeli jsme kancelář v Karlových Varech a měli štěstí hned na první kolegyni Lenku Koníčkovou, která je s námi pod novým příjmením Harmašová stále. Její pracovní historiografie je navenek monotónní, ale uvnitř firmy zažila, jak sama říká, "obrovský technický pokrok. Už nemáme papírové letenky, validační razítka, nevypisujeme doklady ručně…Naše firma vynakládá velké prostředky na IT technologie. Dva monitory jsou výbornými pomocníky, zrychlují a usnadňují naši práci. Díky moderním nástrojům stíháme vystavovat mnohem víc letenek."

Prostory pražské kanceláře nám na začátku tisíciletí přestaly stačit. Za rohem na nás již čekala náhoda v podobě budovy, kterou jsme vzápětí pořídili z kladívka licitátora. Současná centrála začala poskytovat pohodlné zázemí pro stále se rozrůstající pracovní kolektiv. Pavla Pulchart (i její příjmení za tu dobu zaznamenalo metamorfózu) tvrdí, že to bylo štěstí, co ji přivedlo do Asiany. S vervou sobě vlastní se ujala vedení oddělení jazykových pobytů a studia v zahraničí. Aktivity, kterou firma Asiana buduje od začátku 90.let. O své práci říká: "Baví mě zdejší atmosféra a práce v týmu s kolegy, kteří jsou profesionály ve svém oboru. Nejvíc oceňuji, že i přes neustálý růst a rozvoj zůstáváme nohama pevně na zemi a uchováváme si dobré jméno za všech okolností."

Před deseti lety jsme naše kamenné zázemí rozprostřely na Moravu a založili další pobočku. Velkou oporou nám zde je Michal Kukla. Bez jeho pracovitosti, spolehlivosti a empatie, jak směrem ke kolegyním tak směrem ke klientům, by tak stabilní a výkonný kolektiv nevznikl. Michal si také všímá "výborné technické podpory a automatizace našich systémů, které umožňují to, co dříve nepřipadalo v úvahu."

Iveta Kovářová patří mezi služebně mladší kolegyně, ale za krátký čas, kdy vede oddělení concierge služeb určených korporátním zákazníkům dokázala toto oddělení dovést k dokonalosti. Na svoje začátky vzpomíná: "Musela jsem zpracovat spoustu nových informací, naučit se pracovat s různými rezervačními systémy a správně komunikovat s jednotlivými typy klientů. V začátcích mi velmi pomohl skvělý kolektiv Asiany, který je také jedním z důvodů, proč mě práce velmi těší."

Slova mých kolegů jsou pro mě potvrzením toho, že dobrá atmosféra ve firmě je naší pohonnou hmotou a konzervativní firemní kultura v nejlepším smyslu tohoto slova se vyplácí nám všem.

Šárka Litvinová