Cestovní kancelář ASIANA a její lidé. Seriál II.

V lidském životě je 25 let doba rané dospělosti v životě firmy je to kus historie. Tím spíše v době společenského zlomu. Učili jsme se překotně a nebylo od koho opisovat. Vedla nás intuice a měli jsme štěstí na kolegy.

Paní Marie Švehlová je pro nás od samého začátku nenahraditelná. Od prvních dnů nás spolehlivě provází záludnostmi firemního účetnictví. Pro služebně mladší kolegyně zůstává kamarádkou a skvělou učitelkou.

Ekonomické oddělení nebo-li účtárna je zdánlivě tichým, ale nepostradatelným zázemím firmy. Tady se sbíhají nitky, z nichž je spředen firemní organismus. Martina Crkvová o svých začátcích říká:

"Vstoupila jsem do tak malého kolektivu, že jsme byli takřka jako rodina a proto se mi od začátku pracovalo příjemně. Sdílela jsem kancelář např. s "kolegou" Amarem (náš dalmatin pozn.Š.L.). Nějaký čas jsem se učila a rozkoukávala, měla jsem vynikající školitelku paní Švehlovou. Naštěstí jsem se rozkoukala rychle, protože Asiana se nenápadně, ale odhodlaně rozrůstala, až jsem najednou měla ke zpracování pořádně velkou agendu." A dodává: "Baví mě samotná práce, ale neméně mě baví firemní atmosféra a velký vliv má to, že jsem Asianu přímo zažila vyrůstat. Moje práce je různorodá, nakonec se nevěnuji jen účtování, které by mohlo být stereotypní. Baví mě i to, že stále ještě zažívám pracovní dny plné překvapení a mám možnost a příležitost se učit něčemu novému a rozšiřovat si obzory."

Kolegyni Petru Kmoškovou k nám přivála náhoda až z Karlových Varů. Jak sama říká, na práci ji baví řád a těší ji, že je součástí úspěšné firmy.

Označení Asiany jako technologické firmy má přesah i do vnitrofiremních procesů jakým je účetnictví, kontrola dat, evidence…"Změna pracovních podmínek a nástrojů probíhala a probíhá v souvislosti s rozvojem a dynamikou firmy. To, co šlo dříve zpracovat manuálně, tvoří dnes tolik dat, že většina může být zpracována jedině automaticky. Sice se to neobejde bez nastavení "živým člověkem", ale příjemné je, že stačí provést nastavení jednou za čas. Tím šetříme čas pro jiné činnosti, které tak automatické být nemohou," dodává vedoucí ekonomického oddělení Martina Crkvová.

Ohlédnutí za 25 lety firmy ASIANA je příležitostí k poděkování všem těm, kteří jsou její součástí. Každého jednotlivě nestačím vyjmenovat, oni a ony vědí, že si jejich práce a přítomnosti vážím.