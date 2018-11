Českým firmám se otevřely dveře ke službám kanceláře budoucnosti

Česká republika se stala jednou z osmi zemí světa, kde společnost Konica Minolta představila unikátní řešení s názvem Workplace Hub (WPH). Na jejím vývoji se podíleli i odborníci brněnského Business Inovation Centre Konica Minolta, kteří vytvořili jádro softwaru. Platforma WPH zrychlí a zjednoduší práci s IT napříč využívanými technologiemi i pracovním prostředím.

WPH integruje kompletní IT podporu pro malé a střední firmy. A uplatní se také ve společnostech s více pobočkami, neboť díky němu odpadá nutnost nákladných přesunů specialistů mezi jednotlivými pracovišti. Workplace Hub pokrývá veškeré současné IT potřeby a je základním stavebním kamenem kanceláře budoucnosti.

IT oddělení zejména malých a středních podniků obvykle pracují s omezenými finančními prostředky. Aktuálním problémem je rovněž nedostatek kvalitních specialistů na pracovním trhu. Připočteme-li překotný vývoj technologií nebo regulační zátěž, jakou představuje například nedávno zavedené Evropské nařízení o obecné ochraně údajů GDPR, je zřejmé, že své úkoly mohou plnit jen s největším vypětím a často nedostatečně.

Platforma Workplace Hub umožňuje jednoduché ovládání podstatných IT funkcí i naprostému laikovi a veškeré služby jsou poskytovány prostřednictvím jediného dodavatele, kterým je Konica Minolta. WPH je vybaven nejnovějším hardwarem a softwarem a dokáže uspokojit všechny potřeby moderního IT prostředí založeného na vlastní platformě a kombinaci toho nejlepšího z cloudu a on-premise (lokálního) řešení. Umožňuje nepřetržitou podporu, jeho hardware je optimalizován pro potřeby každého zákazníka a ekosystém aplikací přispěje k lepšímu fungování společnosti.

IT bez starostí 24/7

Unikátní řešení WPH, které je jediné svého druhu, má dvojí provedení. Zařízení Workplace Hub je určeno přímo do kanceláří, kde na jednom metru čtverečním plochy poskytne kompletní IT infrastrukturu včetně tiskových služeb a konektivity zaměstnanců prostřednictvím spolehlivé Wi-Fi. Varianta s označením Edge je určena do serverovny pro připojení k serveru. Okamžitě posílí jeho výkon a s výjimkou multifunkční tiskárny a přístupového bodu Wi-Fi nabízí Edge všechny vlastnosti a funkce, které má Workplace Hub. V obou případech je k dispozici ochrana dat nové generace, ekosystém připravený pro další zvyšování produktivity práce, bezproblémový přechod na nové řešení či "bezešvé" spojení stávajícího IT s WPH a jeden dodavatel pod jednou smlouvou. Samozřejmostí je monitoring 24/7.

Konica Minolta využívá vysoce pokročilý monitorovací nástroj s prediktivními funkcemi navržený speciálně pro Workplace Hub. Jeho prostřednictvím může sledovat zařízení všech svých zákazníků a rychle se zaměřit na konkrétní místa nebo systémy, kde se rýsují případné problémy. Dokáže je tak zvládnout dříve, než skutečně nastanou, aniž by si toho zákazník všiml.

Přechod firemního IT na platformu Workplace Hub je velmi jednoduchý a rychlý. Experti Konica Minolta spolu se zadavatelem definují jeho potřeby a požadavky a připraví optimální řešení. Může se jednat o pokrytí všech IT potřeb čistě s pomocí Workplace Hubu, nebo jeho "bezešvé" napojení na stávající systémy. Jednou z variant je rovněž kombinace cloudových a on-premise řešení. Vlastní proces včetně migrace prostředí je pak záležitostí dnů, maximálně týdnů.