Český výrobce zdravé výživy dobývá svět, expanzi mu umožnily dluhopisy

Státní instituce dlouhodobě usilují o posílení česko-čínského obchodu a vrcholní představitelé českého státu létají do Číny s významnými českými podnikateli. Existují ale české firmy, které si v Číně našly úspěšné odbytiště i bez pomoci českého státu. Jednou takovou je společnost Mesaverde.

Zdravá výživa zažívá nevídaný boom. Snaha stravovat se zdravě bez přidávaných chemických látek, jako jsou stabilizátory, emulgátory, konzervanty a barviva, sílí na všech kontinentech. Tohoto trendu využila i moravská firma Mesaverde. Té se z Domaželic u Přerova podařilo velmi úspěšně expandovat na zahraniční trhy včetně čínského.

Mesaverde je producent zdravé výživy, jehož technologie vlastní a výrobky distribuuje do světa exkluzivně česká společnost KR Real. Úspěšná expanze se firmě podařila díky financování pomocí inzertního portálu Dluhopisy.cz, který je lídrem na trhu korporátních dluhopisů. Od roku 2015 díky němu získalo financování přes 90 firem a Mesaverde je jednou z nich. "V roce 2012 jsme přišli na trh s Obezinem, prvním bezlepkovým přírodním produktem na hubnutí, který pro své složení a účinky zaznamenal velký úspěch. V roce 2015 jsme uvedli produkty Zdravé snídaně®, prodeje překonaly naše očekávání a každým rokem dále rostou," říká Miroslav Borkovec, jednatel společnosti Mesaverde, a dodává: "V současné době vyvážíme do USA, Německa, Polska, Maďarska, Izraele, Chile, Filipín, do balkánských zemí, do Číny a jednáme i o distribuci v jedné jihoamerické zemi. Vstup na čínský trh nebyl jednoduchý, několik let jsme budovali osobní vazby a dnes můžeme říci, že jsme na něm úspěšně etablovaní. Čínská mentalita a poměry tamního byznysu jsou specifické, na druhou stranu se poptávka po kvalitních produktech made in EU, resp. made in Czech Republic, díky rychle rostoucí kupní síle Číňanů zvětšuje."

Firma, která chce vyrábět bezlepkové produkty, musí splnit řadu přísných kritérií. V některých ohledech jsou čínské předpisy dokonce přísnější než EU. Mesaverde proto musela pořídit speciální mlýn, na kterém se melou pouze ovesné vločky a produkty jsou tedy čistě bezlepkové. Zapotřebí bylo obstarat i lyofilizátor, přístroj pro šetrnější vysoušení ovoce a zeleniny mrazem. Mesaverde dnes vlastní i řadu patentů týkajících se moderního jednoduchého balení jídla a nápojů. S tím jde ruku v ruce i vlastní polygrafická produkce.

Úspěšná moravská firma řešila, jak financovat rozšíření své výroby. Kvůli neuspokojivému jednání v bance nakonec zvolila jiný způsob. Celkem 24 milionů korun se podařilo získat od soukromých investorů přes největší inzertní portál Dluhopisy.cz, který už v minulosti pomohl sehnat peníze na rozvoj významné hmyzí farmy, obnovu třebíčského lihovaru nebo na vývoj revolučních čističek vzduchu. Typickým případem využití dluhopisového financování jsou ale developerské projekty, z nichž některé již byly dokončeny a dluhopisy splaceny. "Firemní dluhopisy jsou v současné době hodně populárním způsobem, jak mohou malé firmy získat peníze na rozvoj. V porovnání se státními dluhopisy nabízejí investorům vyšší výnosy. Tento model financování se nám velmi dobře osvědčil. Řada potenciálních klientů se nejdříve přijede podívat do fabriky a vše si takříkajíc osahá, k čemuž mají dveře vždy otevřené," dodává Miroslav Borkovec.