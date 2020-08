Český úspěch na talíři

Pandemie koronaviru většině lidí ovlivnila životy a překvapivě zasáhla i jejich stravování. V době, kdy budování imunity a kvalitní výživa měly mít přednost, bohužel kvalita jídelníčku spíš utrpěla. KetoFit, česká firma, která už mnoho let vyvíjí moderní super-proteinovou výživu, přišla s novinkami, které řadě lidí pomohly zůstat fit, a přitom si skvěle pochutnat.

Možná se v tom sami najdete: Profese, které se díky krizi dostaly pod největší tlak na tom byly s výživou nejhůře - zoufale se odbývaly. Ostatní měli také jiné starosti než, řešit vlastní jídelníček. Anebo zaháněli stres sladkostmi, což právě dvakrát neprospěje.

Zatímco spousta podniků musela úplně zavřít, nebo s napětím sledovat vývoj karantény, v KetoFit se za ztížených podmínek rozjel vývoj. Výroba nakonec pracovala na dvě směny, aby vzniklo nové revoluční jídlo. Takové, které těší chuťové pohárky, ale přitom podporuje celý organismus.

Krize naše jídla posunula na vrchol, říká zakladatel KetoFit.

"Hledali jsme jídlo, které lidé milují a které jim zároveň dodá chybějící vitamíny i další prospěšné látky. Tedy to, co nutně potřebují pro silnou imunitu a správně fungující tělo. Tak se zrodil nápad na speciální 100% džemy bez cukru. Má je rád snad každý, nejlépe ty poctivé, domácí. Ale klasika je bohužel plná cukru, nemluvě o džemech ze supermarketu. Tam je navíc ještě chemie," říká zakladatel a vizionář KetoFit Filip Degl.

KetoFit se proto pustil do výroby džemů bez přidaného cukru. Vyvinout džemy pouze z ovoce ale nebylo vůbec snadné. Pokud vynecháte příměsi, musíte použít prvotřídní, dokonale zralé ovoce. "Používáme výhradně plody pěstované poctivě v půdě. Třeba jahody z hydroponie nemají zdaleka tak skvělou vůni a chuť, a to je bohužel většina jahod na trhu. Výsledek stojí za to - džemy s dokonalou chutí čerstvého ovoce bez cukru si hned zamilovaly děti, sportovci i vyznavači ketodiety. Spolu s KetoFit palačinkami a proteinovými smoothies jde o hit letošního léta. Bez navýšení výroby bychom nezvládli zásobovat celou ČR," pochvaluje Filip Degl úspěch revolučních džemů.

V čem tkví tajemství?

Samotné vitamíny nestačí, to si Degl, jako průkopník na poli moderní výživy za uplynulých 15 let, dobře uvědomuje. Naše tělesné schránky potřebují především poctivé porce kvalitních proteinů. Ty tvoří a obnovují naše svaly, orgány a většinu tkání. A to platí pro každého bez rozdílu, jestli sportuje, nebo už je v pasivním důchodu. Proteiny jsou právem velké téma v oblasti výživy i udržování štíhlé postavy. Většina populace zatím bohužel konzumuje více sacharidů, jednoduchých cukrů a nekvalitních tuků než by měla.

"A tak v KetoFit přišel nápad: Vytvořme dokonalou kombinaci - vysoko-proteinové palačinky s výběrovými džemy bez přidaného cukru. Sladká lahůdka, která v tomto pojetí nezahltí jednoduchými cukry, ale naopak dodá vitamíny i nezbytné proteiny. Klidně na večeři, bez strachu o kila navíc," říká o úspěšném nápadu Filip Degl.

Vývojový trend proteinových jídlech ze sáčku v Česku

Brněnská firma produkuje i slušnou nabídku jídel ze sáčku. Doba, kdy proteiny byly doménou sportovců je dávno pryč, i když právě oni se začali o své tělo zajímat s maximální posedlostí a objevovali novou cestu ve výživě člověka. Tento trend se postupně přenesl do jídelníčku širší populace. Zároveň se tím ale posunuly nároky na proteinová jídla.

"Práškový koktejl podivné chuti, který do sebe rychle kopnete v posilovně, ještě k tomu se zavřenýma očima, je minulost. Doba vyžaduje slaná jídla s kousky zeleniny, s kombinací více druhů proteinů, vlákniny, vitamínů, minerálů a co nejméně sacharidů. Jídla, která se koušou, nejen pitná jídla. Zákazník si chce samozřejmě pochutnat, jídlo je přece hlavní zdroj potěšení. Vývoj není hračka - provedli jsme tisíce ochutnávek a úprav za běhu, v čemž nám pomohl obrovský vzorek klientské základny čítající pře 85 tisíc aktivních konzumentů," vysvětluje Filip Degl.

Výsledkem snažení jsou i ovocno-proteinová smoothies, další KetoFit bestseller tohoto léta. Směs rostlinných proteinů, ovoce a superpotravin pro přípravu na cestách - v šejkru. Podle výrobce dokonce může být jediným zdrojem výživy po dobu 3 týdnů maximálně.

Můžou podobné projekty ohrozit konvenční potraviny v supermarketu?

Rostoucí proteinový trend i zájem o moderní super-jídla je logický. Lidé si chtějí životy užívat s co nejméně úsilím, cítit se dobře a dobře i vypadat. Mnoho z nich ale nemá na studování výživy čas, nebo se raději věnují koníčkům a rodině. Jídlo rádi vyřeší rychle bez složitých příprav. Právě na tomto zájmu KetoFit staví svůj sortiment a zákazníci to umí ocenit. Ohrozí dříve či později moderní potraviny ty zažité, konvenční z nabídky řetězců?

Filip Degl na to má svůj názor: "Vývoj mi ukazuje, že stále více lidí půjde za kvalitou, složením a zdravotními benefity moderního vyváženého jídla. S těmito potravinami prostě mohou vypadat mladší a zvyšovat kvalitu života. Vždy tu bude většina populace, která není až tak uvědomělá a bude dál konzumovat bez ohledu na etiketu."

Další vlnu korony zvládneme

První vlna koronakrize nás hodně prověřila. Museli jsme se vypořádat s omezeními i zvýšeným zájmem o naše jídla. Doufám, že druhá vlna nepřijde, ale pokud ano, jsme na ni dobře připravení. Zvládneme teď zásobovat desetitisíce lidí proteinovými a ultra-proteinovými jídly, s výběrem z 60 druhů. V sortimentu máme i speciální pečivo, těstoviny, omelety, polévky i sladké dezerty jako panna cottu, nebo čokoládové tyčinky," dodává na závěr Filip Degl.