Český ERP systém připravený pro COVID vzal trh útokem a sbírá řadu ocenění.

HELIOS Nephrite, systém navržený podle potřeb zákazníků si prošel vývojem i v době lockdownu.

Překvapivý krok

Když loni v září přišel na trh nový ERP systém pro velké a střední firmy HELIOS Nephrite, zdálo se to v kontextu doby překvapující. Zatímco se v roce 2020 řada IT projektů odložila nebo aspoň významně zpozdila, největší český dodavatel ERP systémů, společnost Asseco Solutions, jela podle plánu. V září tak uvedla svůj HELIOS Nephrite cílící na velké firmy.

Ještě v listopadu 2020 si HELIOS Nephrite odnesl první místo v soutěži IT produkt roku v kategorii informační systémy a o měsíc později byl zařazen do přehledu Pozoruhodných produktů pro rok 2021. Pouhý půl rok od uvedení na trh ho plně využívalo přes 20 velkých společností, včetně např. vydavatelství Economia, největšího českého producenta cukru a lihu společnosti Tereos TTD, známého výrobce přáníček a deskových her Albi, nebo české pobočky vydavatele věrnostních karet a stravenek společnosti Edenred. V letošním roce řady jeho uživatelů ještě výrazně narostly, a to nejen díky migracím firem ze staršího HELIOSu Green, ale také díky novým akvizicím.



Připraven pro práci i v době COVIDu

Důvodem velmi rychlého úspěchu na trhu je právě i jeho připravenost na dobu koronaviru. Celý systém byl od základu vyvíjen pro vzdálenou spolupráci, a to včetně například komunikačního centra, které sdružuje komunikaci k fakturám, objednávkám, nebo výrobním příkazům přímo v systému, a to stejnou formou, jakou třeba fungují sociální sítě. Systém také obsahuje portálové řešení pro výměnu informací s externími subjekty, či vestavěnou telemetrii pro proaktivní předcházení technickým problémům a vzdálený Helpdesk. Díky němu může IT oddělení poskytovat uživatelům vzdálenou podporu na stejné úrovni, jako by probíhala osobně. Výrazným přínosem pro všechny uživatele je práce přímo z webového prohlížeče prostřednictvím portálu.



Inovace v DNA aneb evidence testů na COVID-19 i technologické trendy v praxi

Podstatné jsou i klíčové inovace, které systém přináší. Ať se jedná o vestavěné business intelligence, pokročilé projektové řízení či nové nástroje pro detailní finanční řízení. Aktuálně v rámci podzimního patche přináší HELIOS Nephrite novinky v oblasti Workflow, a to včetně položkového schvalování. Vylepšení je i v oblasti Unicompany, tedy řešení pro společnosti, které sdružují více IČ. Už na jaře příštího roku SYSTÉM obohatí nové CRM a Projektové řízení. Dlouhodobě rozvíjenou oblastí je AI reprezentovaná machine learningem. Ale v HELIOS Nephrite vznikají i ad hoc inovace. Když se letos na jaře objevil aktuální požadavek na evidence povinných testů na COVID-19 přibyla tato funkcionalita v systému během tří dnů od prvního vládního nařízení.



Lokální oborová řešení zákazníky lákají

Firmy si cení i specializace HELIOS Nephrite na český trh, a to včetně jeho specifických oborových řešení. Efektivitu v logistice podpoří například integrace s Balíkobotem pro dnes tak důležitou expedici zboží, nebo třeba s profesionálním OCR a DMS Docu-X, což je významný krok pro bezpapírovou správu dokumentů. Robotizaci reprezentuje RPA, tedy řešení, které se postará o každodenní administrativní rutinu.