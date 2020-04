České nanofiltry jdou na dračku, domácí výrobci jsou profesionálové

„Komunikace s domácími výrobci ochranných pomůcek mohla být ze strany státu rychlejší. Dlouho čekal na dodávky ze zahraničí, místo toho, aby lépe pracoval s firmami, které máme u nás,“ říká Jan Kavalírek, ředitel české technologické společnosti Grade Medical, která vyvinula novou nanovlákennou textilii s antimikrobiální úpravou pro výrobu vícevrstvých filtrů.

Česká technologická společnost Grade Medical působí ve zdravotnictví již řadu let. Zabývá se inovacemi v oblasti nanotechnologií a antimikrobiálních solů a současně vyrábí antimikrobiální kryty ran StopBac STERILE, které dodává do českých nemocnic i do zahraničí. Nyní se však firma rozhodla věnovat své know-how do boje proti koronaviru. Výsledkem je nově vyvinutá nanovlákenná textilie StopBac s antimikrobiální úpravou a obsahem nanočástic stříbra. Tuto textilii je nyní Grade Medical připraven dodávat českým textilním firmám, které ji využijí pro výrobu filtrů do svých roušek a respirátorů.

Tvrdíte, že jste vyvinuli novou textilii, která může přispět v boji proti koronaviru. V čem je tedy rouška využívající filtr z vaší textilie jiná než ostatní?

Přidaná hodnota naší textilie StopBac je ve vyvinutém patentovaném solu s obsahem nanočástic stříbra. Ten jsme schopni pomocí vlastní technologie sprejové atomizace nanášet formou nanovrstev na povrchy textilií, které následně disponují antimikrobiální úpravou. Textilie rovněž obsahuje nanovlákennou vrstvu, která sama o sobě tvoří bariéru proti virům. Filtry vyrobené z textilie StopBac proto mají nejen výbornou filtrační schopnost, ale rovněž obsahují nanočástice stříbra a přispívají tak k ochraně proti infekčním chorobám a celkovému zlepšení hygienického prostředí v roušce.

Na internetu se nyní objevuje mnoho nabídek na ochranné pomůcky, které prezentují svoji účinnost, realita je ale mnohdy jiná. Máte pro vlastnosti své textilie nějaké podložení?

Máte bohužel pravdu a musím říci, že tato činnost, kterou zmiňujete, mě mrzí. Takový přístup totiž hází špatné světlo na celý náš výrobní sektor.

Nicméně zpět k nám. My máme mnoho let zkušenost s výrobou zdravotnických prostředků nejvyšší rizikové třídy a nikdy bychom nedeklarovali něco, co nemáme podložené. Antibakteriální účinnost máme testovanou s výsledkem 99,99 %, a to Textilním zkušebním ústavem, tedy nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří. Současně máme všechny další potřebné testy biokompatibility atd. Textilii StopBac navíc vyrábíme v certifikovaných čistých prostorách třídy ISO 8. My jsme profesionálové.

Dobře, rozumím. A máte ještě kapacity? Ochranných pomůcek je stále nedostatek, co tedy když Vás bude někdo kontaktovat, že by chtěl Vaše antimikrobiální textilie využít?

V posledních dnech jedeme na maximální výkon, kapacity ale od tohoto týdne opět navyšujeme. Prostor tedy ještě nějaký máme a primárně chceme samozřejmě pomoci českému trhu. Proto kdokoli má o naši textilii StopBac zájem, může nás kontaktovat přes webové stránky Grade Medical.

Nyní jste tedy přišli s novou nanotextilií s antimikrobiální úpravou, připravujete něco dále?

Samozřejmě, náš vývojový tým stále nepřetržitě pracuje na inovaci a zlepšování našich produktů. Nyní například testujeme antivirotické účinky soli a připravujeme i výrobu vlastních filtrů. V tomto musím celému našemu týmu poděkovat, opravdu nyní vyvíjí maximální úsilí, abychom se co nejrychleji pohybovali vpřed.

A jak byste vy, z pozice výrobního podniku, ohodnotili počínání našeho státu v době nouzového stavu?

Těžko se to hodnotí. Věřím, že stát dělá co může, a co se týká zaváděných opatření si myslím, že to zvládá dobře. Je ale škoda, že nekomunikoval více a rychleji s domácími výrobci. Dlouho čekal na dodávky ze zahraničí, místo toho, aby se více pracovalo s firmami u nás, které mezitím nabízely své služby. Měli bychom být více sebevědomí a věřit domácí výrobě, máme v České republice totiž skutečně skvělé firmy s pokročilými technologiemi.