České firmy přiznávají, že digitalizace v začátcích bolí. Zpětně ale nelitují

Velké i menší firmy mluví o tom, jak se jim povedlo digitalizovat účetnictví, logistiku, výrobu nebo další procesy a ušetřit tím čas i peníze. I přesto ale digitalizaci provázejí počáteční strach a nejistota. Jaké obavy to nejčastěji jsou a co pomáhá je vyvrátit?

Prvotní blokátor je strach ze změny

Pod digitalizací si spousta firem představí velkého strašáka, který vyžaduje překopání všech procesů. Přitom to v začátku vůbec nemusí být tak revoluční změny. Součástí digitální transformace jsou i řešení, která už většina firem dávno používá: zavedení komunikace online (přes Zoom, Meet apod.), spuštění webu nebo e-shopu a vyhodnocování aktivit na nich.

Digitalizace typicky začíná u dokladů

Jedním z dalších logických kroků je digitalizace účetnictví. Právě tím podle průzkumu společnosti GRiT začínají 3 z 5 českých firem.

Zjednodušeně jde o postupné odstraňování papírů a rutinních procesů. Místo toho, aby firmy doklady tiskly a ručně je přepisovaly do počítače nebo skenovaly z programu do programu, vyměňují si veškeré faktury i objednávky elektronicky. Na to pak navazuje automatizace; systém například porovná objednávku s fakturou, a pokud vše sedí, fakturu sám schválí.

Obava o bezpečnost dat

Pro firmy je celá digitalizace tak abstraktní, že mají pocit, že přináší více rizik než benefitů. Mnohdy rizika neumí ani správně identifikovat a vyhodnotit jejich dopad.

Podnikatelé mají typicky strach, jestli budou jejich data v bezpečí. Najednou je totiž nemají fyzicky u sebe, a tak mívají pocit, že nad nimi ztratí kontrolu. V případě cloudových systémů budou například data na serveru třetí strany na druhém konci světa.

Společnosti, které už mají začátky za sebou, se shodují, že klíčový byl výběr dodavatele, který je jim po boku po celou dobu provádění změn a na kterého se mohly kdykoliv obrátit. Partner na sobě také nese část odpovědnosti za případná rizika.

Rolí digitalizačního partnera je poznat dané podnikání a celý trh, najít v něm příležitosti k digitalizaci a vyčíslit je - aby se investice vrátila co nejdřív a podpořila růst firmy. Digitalizace by se navíc měla srozumitelně vysvětlovat napříč celou firmou, aby i řadoví zaměstnanci věděli, co jim změny přinesou.

Zádrhely jsou normální, důležité je vytrvat

Digitalizace není o tom, že by se nějaký proces "zapnul" a vše najednou hladce fungovalo. Jde o postupné přenastavování, které se bez přešlapů obejde málokdy. Je přirozené, že ze začátku stojí změny hodně práce a času.

Problémy provází i velké firmy. "Někteří naši zaměstnanci mají doposud potřebu si všechno tisknout. Někdy dokonce musíme tisk zakazovat softwarově," přiznává CFO stavebnin PRO-DOMA Pavel Kostrhoun.

"Jednou nám vypověděli smlouvu na e-shop a v rámci tří měsíců jsme museli převést celou platformu včetně všech dat. Ale zvládli jsme to, a díky tomu jsme vyrostli," doplňuje zakladatel Ovečkárny Martin Bernátek a svým příběhem motivuje další firmy.

