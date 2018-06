Češi přichází investování na chuť

Doby, kdy bylo nutné kvůli každému vkladu nebo investici navštívit pobočku, jsou pryč. Finančně si přilepšit například na vzdělání nebo na důchod formou investic tak dnes může zvládnout téměř každý, kdo má přístup k internetu - a Češi se této příležitosti nebojí využít.

V současné době je každý sedmý Čech investorem a stále více lidí přichází na chuť investování do podílových fondů, které může vést k opravdu zajímavému zhodnocení peněz - například ING fondy zhodnotily v loňském roce investici v průměru o 17,2 %.

Rychlost a jednoduchost vyhrává

Samotný proces investování do podílových fondů ING je přitom velmi snadný. Žádné papírování, žádné dlouhé čekání ve frontách - vše lze vyřešit z pohodlí domova a z rozmanité nabídky podílových fondů si dokážou vybrat všechny typy investorů, od těch nejkonzervativnějších, až po ty, kteří milují riziko. "Nejdříve si vyplníte své kontaktní údaje a vyberete si podílový fond, který si chcete nakoupit. Následně po vyplnění pár dalších údajů obdržíte klientské číslo a uvítací dopis s důležitými informacemi. Dále si zvolíte bezpečnostní prvky pro vstup do internetového bankovnictví, které potvrdíte pomocí SMS zprávy na váš telefon. V posledním kroku procesu je nutné identifikovat vaši osobu, k čemuž je nutné dodat kopie dvou dokladů totožnosti a výpis z účtu. Vše stačí jen vyfotit či naskenovat a poslat prostřednictvím on-line bankovnictví. Pak už můžete začít investovat," přibližuje postup on-line investování ředitel investičních produktů ING Bank Petr Žabža.

Vyřizování dalších požadavků on-line je pak obdobně jednoduché a v uživatelsky přívětivém prostředí internetového bankovnictví či mobilní aplikace je tak možné během pár minut vybrat vhodné portfolio s přijatelným rizikem. Vstupní a výstupní poplatky u ING fondů ze základní nabídky jsou přitom nulové. "Typický investor do ING fondů má opatrný investiční profil a řadí se tak mezi opatrné investory. Investování přitom rozhodně není doménou jen mužské části populace. Téměř 40 % investorů do ING fondů jsou totiž ženy. Z naší nabídky fondů lidé nejčastěji investují do Aria Lion Balanced či Fidelity Global Dividend, přičemž díky naší nové mobilní aplikaci si může vhodný investiční fond odpovídající vlastnímu investorskému záměru vybrat každý sám," doplňuje Žabža.

Čím déle, tím lépe

U podílových fondů platí, že čím dříve začnete, tím lepší je šance na výhodnější zhodnocení a na vyšší cílovou částku. Čím déle investujete, tím menší je totiž dopad kolísání trhů na vaše finance. Při investování do podílových fondů navíc vkládáte peníze do prověřeného produktu, který sestavuje zkušený portfolio manažer.

Investice se přitom mohou pohybovat v řádech stokorun. "Nejčastěji lidé do našich fondů investují 500 Kč měsíčně," popisuje Žabža a dodává: "V případě jakýchkoliv dotazů je samozřejmě možné přijít i do jedné z našich poboček či se obrátit na naše odborníky na call centru, kde vám rádi poradíme. Spojit se s námi lze však samozřejmě i on-line, kde je možné různorodé požadavky jednoduše vyřešit."

Začít investovat do podílových fondů je dnes opravdu snadné. Díky digitálním platformám, které ING pro své klienty nabízí, si dnes můžete nosit v jediné mobilní aplikaci vše potřebné a postarat se tak o svou budoucnost nemusí zabrat déle než deset minut. Jak investovat s ING krok za krokem, včetně souvisejících nákladů, naleznete na vseoinvestovani.cz