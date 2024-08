Cena za televizní reklamu stoupá. Nárůst se nevyhýbá ani Česku

Televizní reklama představuje jeden z nejefektivnějších způsobů prezentace značky. Z průzkumu Ad Spend report, který vydává globální komunikační agentura Dentsu, vyplývá, že celosvětové výdaje na reklamu v televizním vysílání, a to včetně televizí připojených k internetu, vzrostou v letošním roce o 2,9 procenta a dosáhnou celkové částky 173,5 miliardy amerických dolarů.

Průměrná ceníková cena za minutu reklamního prostoru v prime time na hlavních televizních stanicích podle Dentsu Indexu, který je sestavován na základě dat společnosti Nielsen Admosphere, vzrostla od počátku roku 2024 i v Česku. "Zájem o televizní reklamu rok od roku stoupá a objevují se i noví klienti, zejména z oblasti e-commerce. Tlak na cenu reklamního prostoru je vzhledem k tomu opravdu vysoký," konstatuje Martin Mlýnek, investiční ředitel společnosti Dentsu Česká republika. Nejméně zaplatili v průměru inzerenti za minutu v hlavním vysílacím čase v červenci, kdy cena činila 207 595 korun. V březnu zaplatili inzerenti za minutu již 472 348 korun, přičemž zatím nejvyšší cenu zaplatili v dubnu, kdy cena za minutu v hlavním vysílacím čase činila již 478 970 korun. V květnu se průměrná cena snížila na 423 827 korun a v červnu činila pouze 411 266 korun.

"Průměrné ceny televizní reklamy rostou zejména v posledních dvou letech, a to v řádech desítek procent. Již nyní jsme v některých měsících na historickém maximu a ani v příštím roce se nedá očekávat, že by ceny zůstaly stejné, nebo se dokonce snížily. Nárůst cen bude v příštím roce pravděpodobně rovněž dvojciferný," dodává Martin Mlýnek.

Nejvyšší celosvětový nárůst investic do televizní reklamy by měl v letošním roce vykázat farmaceutický průmysl. "Dle našich předpovědí bude tento sektor v letošním roce investovat více než 30 procent svých reklamních výdajů do televize, což je téměř o šest procentních bodů více, než je celosvětový průměr," komentuje tato zjištění Jiří Vítek, mediální ředitel společnosti Dentsu Czech Republic.

V průměru vidělo televizní reklamu v březnu 2024 téměř 5 milionů Čechů starších 15 let, kteří ji sledovali alespoň 3 minuty, v červenci jich pak bylo o necelý milion méně. Více než čtvrtina reklam měla stopáž 20 sekund, následovaná 15sekundovou a 10sekundovou reklamou na třetím místě.

Globálně se rok 2024 nese ve znamení nových aliancí a partnerství mezi mediálními a technologickými subjekty. Obě strany se snaží posílit svoji pozici na trhu, a to především zajištěním maximálního možného množství licencí na data a obsah či zlepšením své nabídky řešení pro inzerenty, což je trend, který by měl pokračovat v průběhu celého roku.

V souvislosti s pomalým oživováním světové ekonomiky se očekává, že celkové celosvětové výdaje na reklamu vzrostou v roce 2024 o 35,8 miliardy a dosáhnou tak částky 754,4 miliardy dolarů. Jen na prezidentské volby v USA připadne v roce 2024 přibližně třetina dodatečných výdajů na reklamu, tedy asi 11 miliard dolarů.

Výdaje na digitální reklamu překonávají předchozí očekávání růstu a předpokládá se, že vzrostou o 7,4 procenta a získají podíl 59,6 procenta na celosvětových výdajích. Výdaje na reklamu v televizním vysílání se podle prognóz zvýší o 2,6 procenta a dosáhnou v tomto roce na částku 170,0 miliardy dolarů, přičemž "připojená" televize bude hnacím motorem růstu. Zároveň v letošním roce vzrostou i výdaje na programatickou digitální reklamu, a to o 10,9 procenta, což bude představovat trojnásobek objemu výdajů za ostatní digitální reklamu.

Na dvanácti největších světových trzích je v tomto roce očekáván rychlý nárůst v oblasti cestovního ruchu a dopravy, protože cestovní ruch těží z oživení po pandemii onemocnění covidu-19. Následovat jej bude mediální a zábavní průmysl, a to díky rozšiřující se nabídce obsahu a streamovacích služeb.

Po roce 2024 se bude trh s globální reklamou i nadále zvyšovat, přičemž v roce 2026 dosáhne přibližně 819,1 miliardy dolarů.