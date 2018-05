Call centra Centropolu řeší denně stovky dotazů zákazníků jiných dodavatelů energií, kteří zdražují

Rodina v domku nebo velkém bytě může u Centropolu oproti jiným dodavatelům energií ušetřit za elektřinu a plyn v průměru 7500 korun ročně.

Call centra Centropolu evidují v posledních pěti měsících, zejména pak letos v dubnu, enormní nárůst dotazů na možnost přejít k tomuto významnému dodavateli elektřiny a plynu v ČR. Během posledních pěti měsíců totiž oznámilo hned několik dodavatelů energií zvýšení cen elektřiny o 4 až 6 %. Centropol zvýšení cen energií v tuto chvíli neplánuje, naopak nabízí řadu zajímavých ceníků a produktových řad.

Ve srovnání s jinými dodavateli může zákazník Centropolu v rodinném domku ušetřit za energie i 7500 Kč. Záleží na celkové spotřebě, ale u rodiny s nízkou spotřebou elektřiny je to oproti konkurenci tisícovka za rok.

"Lidé často volají kvůli převodům, a to mnohem více než dříve. Ale také se například ptají, co mají dělat, když se stěhují, případně když řeší různé platby či pohledávky," shodují se operátoři call centra Centropolu v Ústí nad Labem Zuzka Jancurová a Vít Mudrik. Podle odhadů pracovníků call centra je mezi volajícími v poslední době více než pětina zákazníků, kteří zjišťují podmínky přechodu k Centropolu. Ještě před půl rokem byl počet zájemců o změnu dodavatele nižší.

Call centrum poradí zajímavé ceníky

Stávající zákazníci Centropolu se vyptávají především na ceníky a možnosti úspor. Zuzka Jancurová a Vít Mudrik se setkali i s telefonáty, kdy volající - obvykle starší osoby - řešili situaci, kdy se nechali přemluvit obchodními zástupci jiného dodavatele či podomními prodejci k podpisu smlouvy. Následně ale zjistili, že je pro ně finančně nevýhodná.

Řada volajících by si ráda povídala s operátory call centra o své životní situaci, na to bohužel není moc času. Operátoři totiž musí reagovat rychle a nedopustit, aby další zákazník čekal. A daří se to - obsluha zvedne telefon do 20 sekund až 74 % volajících. Přitom call centrum řeší 700 i více telefonátů denně, každý z operátorů pak několik desítek hovorů. V mezičase se operátoři nenudí, odpovídají na e-mailové dotazy.

Spokojený operátor - spokojený zákazník

Mezi čtyřmi desítkami kolegů a kolegyň se operátoři Centropolu Zuzka Jancurová a Vít Mudrik cítí dobře. Ostatní jsou ochotni přijít na přesčas, pomáhají si. Vycházejí si vstříc v nástupu na směnu, která začíná už v 7 hodin a končí ve 20 hodin, aby měli zákazníci možnost si během dne zavolat podle potřeby. "Snažíme se, aby naši operátoři v call centru byli v pohodě. Jen tak mohou být příjemní vůči zákazníkovi. Daří se nám udržovat atmosféru rodinné firmy a fajn vztahy mezi pracovníky," říká manažerka call centra Yvonna Rothbauerová. Její názor potvrzuje letošní průzkum mezi zaměstnanci Centropolu, podle něhož je absolutní většina z nich spokojena s pracovním prostředím a 96 % jich příznivě hodnotí vztahy k nadřízeným.

Spokojenost operátorů je dána i tím, že jsou motivováni učit se nové informace a mít možnost kariérního, tedy i platového růstu. A jak Yvonna Rothbauerová dodává: "Práce v call centru sice není lehká, ale je zajímavá. Jen nám tu trochu chybí muži. Věk a vzdělání nehraje takovou roli, jen chuť jednat s lidmi, ochota učit se a být dobře naladěný."

O společnosti Centropol

Centropol je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů elektřiny a plynu v České republice. Obsluhuje na 300 000 odběrných míst z řad domácností, firem a institucí. Firma se dlouhodobě umísťuje v první stovce nejvýznamnějších českých firem v žebříčku, který vyhlašuje Sdružení Czech TOP 100. V roce 2016 dosáhl obrat společnosti Centropol bezmála sedmi miliard korun. Majitelem a jediným akcionářem je český podnikatel Aleš Graf. Centropol je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR.