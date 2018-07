Buďte hvězdou mezi svatebčany

Darujte novomanželům originální fotopovlečení, roli svatebního daru zvládne na jedničku!

Jedinečný dárek pro společný začátek

Vykouzlete úsměv na tváři novomanželů a potěšte je osobitým dárkem v podobě ložního povlečení z toho nejkvalitnějšího bavlněného saténu, který na českém trhu najdete. V Glamonde tento hebký a příjemný materiál nazýváme Premium-Satén. Vznikají z něho krásné kolekce povlečení, ale dokážeme vám na něj natisknout i vzpomínky z dětství, první společné okamžiky nevěsty a ženicha či originální vzkazy a přání od všech svatebčanů. Fotopovlečení si vytvoříte velmi snadno v několika krocích přímo na našich stránkách https://www.glamonde.cz/povleceni-s-vlastnim-potiskem.

Romantika svatebního dne ukrytá přímo v ložnici

Nejkrásnější nevěsta, odhodlaný ženich a spousta blízkých kolem… Svatební den je přímo jako stvořený pro zachycení kouzelných okamžiků, které se na povlečení s vlastním potiskem budou dokonale vyjímat. Vsaďte na jistotu a věnujte novomanželům dárkový poukaz. Fotopovlečení si získá jejich srdce na první dobrou stejně jako to vaše.

Investujte do originálního dárku, který vydrží dlouhá léta

Ložní povlečení z bavlněného saténu je neuvěřitelně pohodlné, krásné a funkční; nemusíte ho žehlit a dorazí k vám v luxusním dárkovém balení. Pro tkaní materiálu do saténové vazby je použita ta nejkvalitnější egyptská bavlna, proto je materiál pevný, ale současně velmi příjemný na dotek. Naší filozofií je nabídnout zákazníkovi to nejlepší, protože jsme přesvědčeni, že ložnice by měla být dokonalým místem k odpočinku. Dopřejte novomanželům pocit výjimečnosti a vyberte jim oslnivý dárek v podobě fotopovlečení či ložního povlečení z Premium-Saténu, které v sobě spojuje eleganci, aktuální trendy a dokonalé zpracování. Originalita, geometrie, jemná elegance, květiny… V Glamonde najdete vše, tak neváhejte a pusťte se do výběru toho nejlepšího svatebního daru!