Budoucností jsou digitální dvojčata všeho, co společnost dělá

Česká softwarová společnost Unicorn má za sebou čtvrt století růstu, který nezastavila ani pandemie covidu.

Vděčí za to mimo jiné sázce na cloud, detailnímu řízení a důsledné digitalizaci. "Digitální dvojče veškeré činnosti nám umožňuje lépe rozhodovat a efektivně využívat zdroje," říká šéf Unicorn Systems Jan Jaroš.

Pandemie covidu přinesla ekonomický propad a celá odvětví značně utrpěla. Jak dopadl za loňský rok Unicorn?

Rok 2020 byl pro Unicorn náročný, ale i úspěšný. Jsme digitální společnost, která poskytuje široké portfolio softwarových řešení a služeb pro firmy i pro jednotlivce, a díky tomu jsme pracovali na plno. Byť jsme se potkávali zejména virtuálně a spolupracovali na dálku ze svých domovů. V roce 2020 jsme utržili 4,8 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 13 %. Rosteme tak kontinuálně od roku 1995.

Jak se výjimečný "pandemický rok" 2020 projevil ve fungování firmy?

Skokově vzrostl podíl práce z home office a zvýšil se důraz na on-line komunikaci, sdílení informací a také na vzdělávání. Máme systematický přístup k řízení a nově jsme zavedli reportování činností formou daily logs, kterými denně vyhodnocujeme situaci v každé jednotce. Reportování začíná u každého jednotlivce a informace jsou sdíleny prostřednictvím našeho informačního systému Plus4U.net přes celou organizační strukturu až k top managementu. Tak se nám i v náročném období podařilo zajistit plynulý chod Unicornu.

Co ze změn přetrvá do budoucna a mohli byste to obecně doporučit?

Určitě se nám osvědčily daily logs. Hodláme zachovat i vyvážený poměr vzdálené práce a práce v kancelářích, který umožňuje lépe balancovat čas na práci a rodinu, odpadá dojíždění a s tím spojené výdaje a rizika, firma šetří náklady za prostory. Na druhé straně lidé nesmí přijít o možnost profesního a sociálního setkávání. Míříme k tomu, že pevných pracovních míst v officech zůstane zhruba polovina. Určitě budeme pokračovat v každodenním vzdělávání s vysokým podílem on-line kurzů.

Co rok 2020 změnil na straně poptávky po softwaru?

Výrazně vzrostla poptávka po řešeních pro digitalizaci každodenních činností, ať už jsou prováděny v práci, z home office či na dálku. Tato řešení musí být k dispozici ve velmi krátkém čase a umožňovat dynamické využívání dle aktuální potřeby. To znamená, že jsou stavěna na hotových produktech dostupných z různých zařízení a provozovaných v cloudu.

Jaké trendy se už dnes dají odvodit pro delší budoucnost?

Trendem budou určitě digitální dvojčata všeho, co děláme, s čím pracujeme, co vytváříme. Umožní nám to lépe rozhodovat, efektivně využívat zdroje a zajistit dlouhodobě udržitelný rozvoj. Umožní nám to softwarové produkty, které půjde oproti řešením na zakázku pořídit rychleji a levněji a s nižšími náklady je i provozovat. V neposlední řadě je budoucností cloud, který umožňuje dynamicky podle potřeby měnit čerpání výpočetních kapacit a úložišť.

Oblíbeným pojmem posledních let je Průmysl 4.0. Jeho hybatelem má být digitalizace. Kde z vaší zkušenosti postupuje rychle a kde má naopak rezervy?

Digitalizaci situace kolem koronaviru výrazně zrychlila. Extrémně rychle postupuje v oborech souvisejících s on-line nakupováním a logistikou. Intenzivně se digitalizaci věnují banky, pojišťovny, energetika, protože potřeba práce a poskytování služeb na dálku nutně vedou k digitalizaci. O něco složitější je to v průmyslu, kde je velké množství firem, které nemají vždy k dispozici potřebné zdroje a znalosti na pořízení moderních IT řešení. Největší rezervy jsou v systémech státní správy, kde digitalizace postupuje velmi pomalu.

Kde vidíte hlavní příležitosti pro Unicorn?

Jsme přesvědčeni, že máme skvělou architekturu, která nám umožní minimálně příští dekádu efektivně vyrábět digitální dvojčata prakticky čehokoli. Mám na mysli řešení postavená na produktech, která budou umožňovat práci odkudkoli díky umístění v cloudu a jejich uživatelské prostředí dovolí přístup z jakéhokoliv zařízení. Škála současných i potenciálních klientů je nepřeberná - od energetik, bank, pojišťoven, přes průmyslové podniky, státní správu po malé organizace, třeba školy, ambulance, ale i koncové uživatele, jako jsou studenti. Obrovský prostor totiž vidíme v on-line vzdělávání poskytovaném Unicorn University.

Jsme teprve na počátku roku 2021, kde vidíte Unicorn na jeho konci?

Na konci roku 2021 bude Unicorn mít zase o něco více klientů z celé Evropy, přibydou i klienti mimo Evropu. Budeme mít více spolupracovníků, které bude bavit vytváření řešení postavených na produktech a budou mít spoustu důvodů být hrdí na to, jaká řešení vytvořili.