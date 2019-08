Bude Krakonoš spokojený? Návštěvníci Krkonoš podepisovali závazek

Přes 6500 návštěvníků Krkonoš během víkendu osobně podepsalo petici "Co si do hor přinesu, to si také odnesu!". Jednalo se o realizaci důležité části slibu, který vládce hor dostal minulý týden na jednání s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. Kvůli neúměrné eskalaci odpadkoušů bylo původně v sázce naprosté uzavření Krkonošského národního parku.

Podpisy sbíralo 20 dobrovolníků na deseti vybraných místech po celých Krkonoších. "Naši obětaví dobrovolníci vykonali obrovské penzum práce. Za celý víkend nasbírali přesně 6594 podpisů. Lidé na iniciativu reagovali fantasticky - podepsal se pod ní víceméně každý, kdo šel kolem," popsal ředitel Správy KRNAP Robin Bönish s tím, že nebýt častých dešťových bouřek a přeháněk, je toto číslo pravděpodobně výrazně vyšší. Nejúspěšnějšími lokalitami byly Černá hora a Mumlavské vodopády, kde se podařilo nasbírat v obou případech přes 1000 podpisů. Foto: Komerční sdělení Z akce byly nadšené také děti, které zaujal motiv odchytu odpadkoušů v krkonošské přírodě natolik, že jednotlivé nasbírané kusy vystavovali u stánků jako trofeje. "S vervou se však přidávali také jejich rodiče. Na některých stáncích spontánně vznikala výstava odchycených odpadkoušů, obecně velmi oblíbený byl balíček s komiksem "jak odchytit odpadkouše", kterých si lidé brali více i na jiné výlety a túry nebo pro své kamarády. Celkově si myslím, že pán hor bude mít radost," uzavřel s úsměvem Robin Bönish. Iniciativa "Co si do hor přinesu, to si také odnesu" vznikla na popud veřejného dopisu, který minulý týden zveřejnil v českých médiích samotný Krakonoš. Kvůli nadměrnému výskytu odpadkoušů v Krkonoších hrozil naprostým uzavřením své říše "neprůchodnou mlhou". Pána hor poté pozvalo na jednání do Prahy Ministerstvo životního prostředí, které s ním ústy svého šéfa Richarda Brabce uzavřelo dohodu. Jejím základním kamenem byl písemný závazek lidí, že již nebudou v Krkonošském národním parku odhazovat odpadkouše, k čemuž Krakonoš svolil. "Moje hrozba však nadále trvá. Všechny síly nyní napnu a budu bedlivě sledovat, nakolik se lidé svých slibů budou držet," zdůraznil pán hor, že jeho rozhodnutí nemusí být konečné. Foto: Komerční sdělení Lidé nyní mohou petici podepisovat také v elektronické podobě na tomto odkazu. K dispozici je také jako informační zdroj facebooková stránka Není zvěř jako zvěř. Kromě ní a kompletní fotogalerie z víkendové akce tam však zájemci naleznou i další zajímavosti jako fotoreportáž z Krakonošovy návštěvy u ministra či jedinečný atlas všech doposud identifikovaných příslušníků čeledi odpadkoušovitých. Jednotliví odpadkouši z tohoto atlasu byli také instalováni na jednu z krkonošských stezek, kde se dosud mohli turisté setkávat s krkonošskými zvířátky. Od této chvíle už se tedy mohou dozvědět více také o odpadkouších.