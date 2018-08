Brno zažije pravou kubánskou atmosféru! Unikátní festival Vibes of Havana se koná už v září!

Jedinečný street festival Vibes of Havana nabídne všechno z horkokrevné Kuby – vynikající jídlo i drinky, tanec a hudbu v podání nejen kubánských interpretů, ale také muzikantů z české scény, jako je N.O.H.A., Kapitán Demo, HRTL, Noisy Pots, Ting, Pragasón či Piqi Miqi.

Babí léto se v Brně ponese v duchu nespoutané kubánské atmosféry. 15.9. 2018 přijedou do Malé Ameriky zahrát tak zvučná jména jako Kapitán Demo, N.O.H.A., Pragasón, Noisy Pots, Ting, HRTL či Piqi Miqi. Různé styly, různé interpretace, avšak stejná vášeň pro hudbu, kvalitní zábavu a kontakt s fanoušky.

Street festival Vibes of Havana nabídne pro každého něco

Festival vás jako mávnutím proutku přenese do rozpálené Kuby, kde hudba duní a tančí se až do rána. Tím však tato brněnská akce nekončí. Po celý den je pro vás připraveno hned několik workshopů, kde můžete zdokonalit své schopnosti či se naučit něco nového. V tanečním si osvojíte pravidla salsy a bachaty pod taktovkou Jorge Concepciona a reagetonu pod vedením talentované a horkokrevné Doris Martinez & Dance Company, barmanský vám ukáže, jak namíchat to nejlepší mojito ve městě, ve sprejerském si zase vyzkoušíte tvořit vlastní graffiti. Opomenuti nebudou ani ti, kteří cizí kulturu poznávají nejraději přes chuťové buňky. V některém z vyhlášených foodtrucků si můžete dát něco na zub z široké nabídky autentických jídel či okusit vynikající drinky, kdy hlavní přísadou bude kvalitní kubánský rum Havana Club.

Slunná Kuba v Brně

"Letošní ročník kubánského street festivalu byl náš první. Chtěli jsme do České republiky přinést pravou Kubu, její nespoutanost a radost ze života. Šli jsme s kůží na trh, nevěděli jsme, co čekat…. A v Praze se nám to povedlo. Máme radost, kolik lidí se přišlo podívat na náš netradiční festival a koho všeho u nás Kuba zajímá. Doufáme, že se v Brně potkáme s dalšími skvělými lidmi, kteří se těší na den plný barev, dobrého pití a super hudby," říká o festivale Vibes of Havana brand manager značky Havana Club Jakub Záruba.

Cena lístku se bude pohybovat od 200 Kč do 350 Kč a jeho součástí bude oblíbený drink Especial Ginger zdarma. V předprodeji můžete vstupenky zakoupit na www.ticketportal.cz a www.goout.net. A pokud vás zajímá víc ať už o místě konání, jednotlivých interpretech či o všem, co festival svým návštěvníkům nabídne, stačí se podívat na www.vibesofhavana.cz či na https://www.facebook.com/events/212794082892528/.