Boj proti respiračním chorobám prevencí

Epidemie nemoci Covid-19 nám ukázala, že se musíme naučit chránit před respiračními infekcemi.

Jsou to zánětlivá onemocnění dýchacího ústrojí, mezi které patří všechny možné druhy chřipek. Podle Jindřicha Vobořila, ředitele neziskové Společnosti Podané ruce, bychom se při příští epidemii měli co nejvíce testovat: "Jde zejména o prevenci a jistotu, že nakažený člověk bude o svém stavu vědět co nejrychleji."

Nezisková organizace Společnost Podané ruce se během koronavirové krize snažila pomáhat, jak to šlo. Své síly soustředila na rizikové skupiny například v domovech pro seniory. Za velké finanční podpory společnosti Sazka nakoupila tolik potřebné vybavení v podobě roušek, respirátorů a dezinfekcí, které posílala těm nejpotřebnějším. Sazka kromě financí pomohla i vlastními silami. "Na rozvozy roušek jsme nabídli naše řidiče s firemními vozy, kteří s materiálem denně jezdili za seniory. Kromě prvotního daru jsme nyní, doufejme už po krizi, poskytli další finance na nákup preventivních prostředků do budoucna," uvedla Tereza Vyhnálková ze Sazky.

Sazka rozvážela pomoc seniorům vlastními vozy

Někteří odborníci totiž varují před druhou vlnou infekce koronaviru. Ať už se tak stane nebo ne, ukazuje se, že bude třeba se naučit s podobnými virovými nákazami koexistovat. "Rádi bychom předešli případným opětovným podzimním problémům s koronavirem. Karanténa už podle nás není schůdnou alternativou, proto jsme se inspirovali jihokorejským městem Tegu, kde si s nákazou hravě poradili i bez karantény. Tamní primátor nám prozradil, že především plošně testovali. Testy byly dostupné na mnoha místech, například i na drive thru stanicích, kde se lidé testovali ve svých autech. Výsledky bylo možné najít na různých webech a online aplikacích," vysvětlil Jindřich Vobořil ze Společnosti Podané ruce.

Společnost Podané ruce se věnuje prevenci i v dalších oblastech

V ČR jsme v průběhu epidemie k testování nejvíce využívali testy, které pouze prozradily, zda má člověk vytvořené protilátky, nebo ne. Jedinec ovšem mohl být nakažený čerstvě, nebo už vyléčený dlouho. Vyhodnocení těchto testů navíc trvalo několik dní. V Koreji naopak plošně využívali tzv. PCR testy, které do 15 minut zjistí přímo přítomnost viru v těle, tedy zda je člověk aktuálně infekční nebo ne. "Právě PCR testy aktuálně nakupujeme, abychom je darovali domovům pro seniory. Plán je takový, že se pak před každou směnou budou testovat všichni příchozí zaměstnanci. Potom budou mít klid a jistotu, že nikoho nenakazí," dodal Vobořil.

Kromě testů je podle Společnosti Podané ruce do služeb pro rizikové skupiny obyvatel potřeba nakoupit i oxygenátory (koncentrátory kyslíku). Oxygenátory nemocným dodávají přídavný kyslík, ale na rozdíl od dýchacích přístrojů nejsou určeny k podpoře životních funkcí nebo udržování života. Přitom právě kyslíková podpora často u starších lidí stačí.

Pokud chcete do sbírky na prevenci pro ohrožené skupiny obyvatel přispět, můžete tak učinit na transparentní účet neziskové organizace Společnost Podané ruce: 2701786666 / 2010.