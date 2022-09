Bezpečnost na prvním místě: Tipy pro bezpečnou práci ve stavebnictví

Vlastníte stavební firmu nebo zastáváte jakoukoli pozici v nějaké společnosti, jež je součástí tohoto oboru?

Pokud ano, určitě je vám jasné, že byste měli klást velký důraz nejenom na vysokou kvalitu odvedené práce a výsledky, ale také na bezpečnost. Ta musí být doslov alfou a omegou. Rozhodně to není jen o tom, že zaměstnanci projdou povinnými prověrkami BOZP. My se v následujících řádcích zaměříme na některé důležité tipy, které by vám měly pomoct. Ač se to nezdá, mnohdy i velmi jednoduché tipy mohou ušetřit jak zdraví, tak ve finále i finanční prostředky.

Pozor na uklouznutí anebo jak vybrat správnou pracovní obuv?

Práce ve stavebnictví je v tomto ohledu značně specifická. Pohybujete se často po površích, které jsou typické rozličnou strukturou. Určitě je třeba myslet na to, abyste na nich neuklouzli. Charakteristické pro různé stavby jsou šotolinové cesty, zabahněné terény nebo místa s různými kluzkými kameny. Stejně tak jsou různé cesty poničené manipulační technikou. Ochrana nohou musí být maximální. Ideální je vsadit na boty s protiskluzovou podrážkou a speciální úpravou před případným propíchnutím. Výborné jsou třeba modely značky Engelbert Strauss. Tento tradiční německý výrobce nabízí jak boty, tak i pracovní oděvy a ochranné pomůcky. Jinak je nutné dbát i na to, aby byla chodidla v pohodlí. Boty se musí vyznačovat materiály, jež dokážou efektivně pracovat s potem. Ten by měl být odváděn mimo samotnou nohu. Hodně důležité je především to, jakou pozici na stavbě zastáváte. Moderní pracovní obuv značky Engelbert Strauss se vyrábí v mnoha variantách a jistě si vyberete.

Jaký typ pracovní obuvi je vhodný pro stavební dělníky?

Optimální volbou jsou vyšší kotníkové boty, které dokážou krýt celou nohu od chodidla přes kotníky až po část samotného lýtkového svalu. Noha je v takovýchto botách stabilní a při chůzi nijak nevadí ani větší množství nerovností, jež se v terénu bezesporu nacházejí. Součástí konstrukce bot může být také kovová výztuž špičky. Ta se hodí hlavně v momentu, kdy člověku spadne na nohu nějaký těžší předmět, jako je třeba kus kamenu nebo kovu. Nebezpečí propíchnutí boty v přední části se tímto také eliminuje. Boty pro stavební dělníky se také neobejdou bez masivnější gumové podrážky. Pro práci v zimě se hodí také jejich zateplení.

Vsaďte tradici a vysokou kvalitu

Pokud zvolíte pracovní boty nebo oblečení světoznámé značky, budete mít jistotu maximální kvality a elegantního designu. Určitě není od věci přečíst si recenze na konkrétní produkty a zeptat se případně některých dalších společností z oboru na jejich názory.

Zvýšený hluk a prašnost vyžadují precizní ochranu

Jednoznačně. Především práce související se stavbou různých komunikací, jako je například hutnění povrchu, jsou značně hlučné. Ideální volbu pak představují kvalitní sluchátka do uší, případně špunty. Co se týká prašnosti, tady je třeba vsadit na nejrůznější respirátory a také na kvalitní pracovní oděvy, které dokážou prach zachytit, případně eliminovat z nepříjemných míst. Zapomenout nemůžeme ani na příliš ostré světlo. Tady jsou nezbytné kvalitní ochranné brýle.