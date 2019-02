Běžný i spořicí účet se vyplatí. Jak bankovní účty ale vybrat a neprohloupit?

Není bankovní účet jako bankovní účet, proto než se rozhodnete zajít do banky, dobře si promyslete, jaký bude vašim potřebám vyhovovat nejlépe. Pokud chcete peníze jen střádat, pak jednoznačně volte spořicí účet, jestliže ale plánujete peníze i utrácet, je zapotřebí sjednat běžný účet. Jak je ale vybrat?

Zatímco ještě před lety bylo nemožné sehnat účet bez poplatku. Dnes už to taková utopie není, přeci jen je ale zapotřebí hledat a vybírat.

Jak vybrat běžný účet?

Běžný účet zdarma nenabízí automaticky každá banka, klient si ho obvykle musí zasloužit. Nejčastěji tak finanční ústavy požadují, aby na účet byl každý měsíc zaslán určitý obnos peněz a aby byl každý měsíc proveden určitý počet transakcí. Občas hraje prim i platba kartou.

Při výběru je důležité odpíchnout se od vašich potřeb. Ujasněte si tak předem, co od osobního konta očekáváte, poté vezměte všechny dostupné produkty na trhu a porovnejte je. Ty, které nebudou vyhovovat vašim požadavkům, rovnou vyřaďte. V užším výběru se pak zaměřte:

na veškeré poplatky,

na možnost úročení zůstatku,

na ostatní služby.

Poplatky, výnosy, zákaznický servis

Co se poplatků týká, chtějte vědět, kolik zaplatíte za výběry, odchozí a příchozí platby, trvalé příkazy, založení a správu účtu. Samozřejmě vždy je nejlepší volit takový účet, který je zcela zdarma a bez podmínek. Tím je například běžný účet od Equa bank, se kterým navíc můžete vybírat zdarma ze všech bankomatů v ČR.

Zhodnocení dnes už nenabízí jen spořicí účet, úročení lze získat i u některých běžných účtů. Pokud budete mít na kontě vysoký zůstatek, rozhodně se vám tento bonus vyplatí. Ne u všech bank tomu ale tak je, proto se dopředu informujte.

V neposlední řadě se zajímejte o zákaznický servis a internetové a mobilní bankovnictví. To by v obou případech mělo být intuitivní a přehledné. Zároveň by zákazník měl být schopen řadu problémů vyřešit online či po telefonu, přeci jen se vám nebude chtít s každou prkotinou běhat na pobočku.

Jak vybrat spořicí účet?

Pokud hledáte účet k spoření, pak rozhodně sáhněte po spořicím produktu. Při jeho výběru se zaměřte:

na úrokovou sazbu,

na podmínky,

na pásmové úročení.

Úroková sazba je asi tím nejhlavnějším parametrem, který bude rozhodovat. Nečekejte však žádné rekordní výnosy, v současné době banky nabízí nejvyšší úrok kolem 1 %. Pozor si ale dejte na lákavé nabídky, které jsou podmíněné často pravidelnou platbou kartou nebo velikostí vkladu. Pásmové úročení vám totiž může očekávaný vysoký výnos pořádně zkrátit.

TIP: Řada bank nabízí běžné i spořicí účty, které lze snadno propojit v internetovém bankovnictví. Díky tomu můžete peníze ze spořicího účtu ihned čerpat a naopak vysoký zůstatek na běžném účtu si nechat zhodnocovat.