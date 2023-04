Předsudky stranou, i padesátník se může stát juniorem! Stereotypy do práce netahejme

Generace X

Jsou to vesměs zkušení pracovníci a zároveň zdaleka nejsilněji zastoupená skupina na pracovním trhu. Průměrný věk českých zaměstnanců nyní dosahuje bezmála 44 let a plná třetina lidí aktivní na pracovním trhu je ve věku 40 - 49 let. Důležitou roli pro ně hraje smysluplnost vykonávané práce, stále cítí potřebu seberealizace, zajímají je také dobré vztahy s kolegy a rozhodně rádi vidí výsledky vlastní práce. Často se starají o nedospělé děti i stárnoucí rodiče. Pokud máte zájem o pracovníka z generace X, nabídněte mu:

Zajímavou náplň práce

Komfortní pracovní prostředí

Možný kariérní postup

Časovou flexibilitu