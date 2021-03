Balíkovna České pošty je teď i na prodejnách s terminálem Sazky

Sněmovní vyšetřovací komise k loňské ekologické havárii na Bečvě, kterou iniciovala opozice, možná vytvořena nebude. Sněmovna dnes odmítla dokončit projednávání vzniku komise, kterým se začala zabývat ve středu. Proti ustavení komise se kromě vládních ANO a ČSSD stavěli komunisté, kteří vládu podporují a spolu mají v dolní komoře většinu.

Opozice iniciovala vznik komise zejména kvůli tomu, že původce otravy Bečvy kyanidem není ani po půl roce vyšetřování znám. Znalec Jiří Klicpera, který má vypracovat pro policii posudek, opakovaně požádal o delší lhůtu. Stejně jako ministr životního prostředí a místopředseda ANO Richard Brabec vyloučil, že by původcem otravy byla chemička Deza z holdingu Agrofert.

Odpůrci komise argumentovali zejména tím, že by zasahovala do dosud neukončeného vyšetřování a že by její činnost nic nepřinesla. Podle předsedy lidovců Mariana Jurečky by komise měla by vyhodnotit postup státních orgánů a jejich případná procesní pochybení či liknavost. Měla by také vyvodit případnou trestní odpovědnost.

Ekologická havárie zasáhla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.