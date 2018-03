Backend Stories odhalují příběhy z IT budoucnosti

Sci-fi povídková edice Backend Stories přichází s novým příběhem 21 ÚDERŮ od F. Kotlety odhalujícím krvavé magické praktiky IT průmyslových špiónů.

Renomovaní čeští autoři publikující v originální sci-fi edici Backend Stories využívají jako základ pro své povídky IT technologie Škodovky a pohrávají si s jejich možnostmi využití.

A protože edicí podporují skuteční tvůrci digitální revoluce v průmyslu u nás, IT oddělení ŠKODA AUTO, můžeme při té příležitosti nahlédnout v ději do vyspělé IT kuchyně naší domácí automobilky.

Nová fantastická povídka "21 ÚDERŮ" od Františka Kotlety odhaluje pozadí IT průmyslové špionáže útočící na Škodovku, kterou provází podivné nadpřirozené jevy. Případu se ujímá ostřílený agent Kosek, specialista na paranormální případy. Parťačkou se mu stává půvabně drsná IT expertka Andrea z oddělení ŠKODA IT.

O co jde východním IT špiónům? Samozřejmě o ten nejdůležitější projekt blízké budoucnosti, o Projekt X zabývající se technologiemi autonomních vozů. Proto neváhají sáhnout po těch nejzákeřnějších magických praktikách.

Příběh se zobrazuje v online prostoru na stránce backendstories.cz, kde se každý týden načítá nová kapitola z postupně odhalovaného titulu. Hutnou atmosféru vyšetřování špionáže pomáhají vykreslovat originální ilustrace. Čtenář se navíc může na závěr jednotlivých kapitol dostat i k bonusovému obsahu. Stačí, když se zapojí do interaktivní gamifikace.

Tvůrci této unikátní náborové IT kampaně mysleli i na uživatele, kteří pro čtení využívají spíše mobilní zařízení, a připravili pro ně komfortní čtečku.

To ale není jediná výjimečnost edice. Na stránce backendstories.cz mohou potenciální kandidáti o pracovní pozici v IT objevit celou řadu neustále přibývajících zajímavostí o projektech a práci ve ŠKODA IT, které se staly přímou inspirací pro tyto sci-fi příběhy.

Pomyslnou kybertřešničkou na dortu je knižní vydání celé povídky následně po uveřejnění poslední části na internetu.

Sledujte souboj na život a na smrt. Tohle nebude procházka růžovým softwarovým parkem. Špiónům je třeba zasadit drsný úder a vy můžete být u toho.

Přečtěte si fantastický příběh odhalující temnou stránku vyspělého světa IT.

21 ÚDERŮ právě teď na backendstories.cz.