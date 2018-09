Automatizace a robotizace a UniCredit Leasing

Specialista na leasing automobilů nově cílí i na strojní zařízení

UniCredit Leasing každoročně dlouhodobě financuje větší objemy a posiluje svou pozici jak v Čechách, tak na Slovensku. Velkou předností jsou zkušení obchodní zástupci, kteří zde působí dlouhodobě, znají danou problematiku a inovativně přistupují ke každému investičnímu případu. Rovněž rozšiřuje spolupráci s výrobci a distributory jednotlivých technologií, zejména v oblasti automatizace výroby. "V neposlední řadě těžíme z know-how a z klientského portfolia skupiny UniCredit. Podporujeme bankovní klienty v jejich rozvoji, a to nejen ty lokální, ale i zahraniční", doplňuje Ing. Jiří Matula, generální ředitel a předseda představenstva UniCredit Leasing.

Mnoho investic se týká prosté obnovy výrobních zařízení, v dalších jde o rozšíření výrobních kapacit a zavedení inovativních technologií. Vzhledem k situaci na pracovním trhu se řada firem rozhodla investovat do úspory lidských zdrojů, co největší flexibility výrobních zařízení a automatizace výrobního řetězce. Jde o logickou a celosvětově rozšířenou strategii. J. Matula k tomu dodává: "Když se podíváme na dostupná data, zjistíme, že jen v minulém roce se celosvětově prodalo přes 380 tisíc robotů, to je nárůst o 29 % oproti roku 2016. My na to reagujeme a klientům nabízíme konkrétní řešení financování vždy přizpůsobené dané investici".

Díky široké obchodní síti je UniCredit Leasing v každém regionu v kontaktu s výrobci a distributory různých výrobních zařízení a technologií. Na složitější investice je k dispozici specializovaný útvar, který má na starost financování, jenž je nutné přizpůsobit potřebám jak zákazníka, tak dané technologie. Jde např. o projektové financování, financování výrobních linek, specifické financování železniční techniky, atd. "V této oblasti se UniCredit Leasing výrazně posunul a patří mezi špičku na československém trhu", podotýká J. Matula.

Největší potenciál je v investicích do efektivity a automatizace. V ČR jsme dle OECD posunuli definici plné zaměstnanosti z 95 na 97 procent a výrobní sektor má problém s nalezením adekvátní pracovní síly. Trendem do budoucna jsou strojní zařízení a technologie umožňující maximální flexibilitu výroby s minimálním vstupem lidské síly. "Proto očekáváme, že se na nás klienti budou více obracet s žádostmi o profinancování robotizace výroby", říká závěrem J. Matula.

Více na Mezinárodním strojírenském veletrhu ve dnech 1. - 5. 10. 2018 v Brně na stánku UniCredit Leasing v Pavilonu Z. https://www.bvv.cz/msv/