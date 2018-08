Auto bez povinného ručení aneb kolik dnes stojí mít nepojištěné vozidlo?

Od 1. ledna 2018 byl znovu zaveden obávaný příspěvek do garančního fondu ČKP. Hradit jej musí řidiči, jež své vozidlo využívají pro provoz, avšak nesjednali si pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorového vozidla. Podívejte se s námi na to, kolik nově nepojištění řidiči zaplatí a co vše z této novely vyplývá.

Kdo musí hradit příspěvek nepojištěných řidičů? Dle staré právní úpravy hradil do roku 2015 příspěvek každý motorista, která provozoval vozidlo bez povinného ručení. Nynější úprava dává důraz na to, že dané vozidlo musí být registrováno pro provoz a pokud není pojištěné, musí se hradit tento příspěvek. Nejedná se tedy o případy, kdy byl automobil vyřazen z provozu, vyvezen nebo již zanikl. Příspěvek versus povinné ručení V této souvislosti je nutné podotknout, že příspěvek nepojištěných řidičů nenahrazuje platné povinné ručení. Řidiči sice nehrozí žádná sankce, avšak v případě způsobení škody provozem motorového vozidla, je tato škoda hrazena viníkem a ne pojišťovnou. Dříve vzniklou škodu uhradila přímo Česká kancelář pojistitelů a nárok v plné výši mohla zpět nárokovat po viníkovi nehody. Dnes tento postup platí obdobně, avšak s tím rozdílem, že viník zaplatí pouze 1/3 z celkové škody, a to maximálně do výše 300 000 Kč. Nové sazby příspěvku nepojištěných řidičů do fondu ČKP Výše příspěvku je určena vyhláškou Ministerstva financí ČR, přičemž se jedná o denní sazbu s rozlišením druhu provozovaného vozidla. U osobních automobilů do 1000 cm3 se jedná o částku 30 Kč za den. Provoz nepojištěného motocyklu do 50 cm3 je zpoplatněn sazbou 4 Kč za den, vozík do 750 kg rovněž sazbou 4 Kč za den. Kompletní přehled sazeb pro různé druhy vozidel je možné najít na webových stránkách České kanceláře pojistitelů, přičemž lze zpozorovat, že oproti roku 2015 došlo u většiny vozidel k výraznému zlevnění denní sazby. U nákladních automobilů s nejvyšší povolenou hmotností do 3,5 tuny včetně činila v roce 2015 denní sazba příspěvku 130 Kč, od roku 2018 je to nyní 86 Kč/den. Stále jsou však sazby nastaveny tak, aby se nepojištěnému řidiči spíše vyplatilo sjednání povinného ručení. Za jaké období lze příspěvek zpětně vymáhat? Dle nové úpravy je období, za nějž lze příspěvek požadovat, omezeno jednoletou promlčecí lhůtou. Dle informací ČKP by měly být výzvy zasílány zpravidla do 2 až 3 měsíců po zániku pojištění. Kromě samotného příspěvku činí náklady spojené s uplatňováním nároku 300 Kč. Co dělat v případě neoprávněné výzvy? V daném případě je nejlepší možností buď okamžité kontaktování pojišťovny, popřípadě si platnost pojištění můžete ověřit s pomocí aplikace na webových stránkách ČKP. Pokud se doručená výzva týká vozidla, jehož vlastníkem již nejste, je vhodné kontaktovat registr vozidel a ověřit si správnost provedení zápisu změny vlastníka vozu. České kanceláři pojistitelů poté doložíte dokumenty prokazující prodej vozidla (například kupní smlouvu či předávací protokol). Pojistit či nepojistit? Příspěvek by neměl nahrazovat platné pojištění a proto je cílem řidiče přesvědčit, aby si povinné ručení přeci jen sjednali. V současné době je cena povinného ručení velmi příznivá, o čemž se lze přesvědčit i s pomocí srovnání cen.