Aplikace, které obvykle vznikají měsíce, lze vytvořit i za pár dní

Česko loni na jaře postupně svazovala opatření proti první vlně koronaviru. Omezoval se provoz restaurací a podniků, zavřely se školy a děti musely zůstat doma. A s nimi jejich rodiče. Stát se proto koncem března rozhodl vyplácet „ošetřovné“ živnostníkům, kteří místo práce pečovali doma o své školou povinné potomky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu tak potřebovalo během pár dní vyvinout aplikaci pro administraci tohoto podpůrného programu. Jak projekt probíhal, popisuje Jan Jaroš, CEO Unicorn Systems.

Ve čtvrtek 26. března se na Unicorn obrátil Microsoft s tím, že ministerstvo průmyslu a obchodu má začít přijímat žádosti ve středu 1. dubna. Z telekonferenčního brainstormingu čtyř lidí vzešla naše první nabídka, jak zadání řešit. Zároveň jsme sdělili, že jsme schopni začít pracovat ještě týž den. V pátek jsme dostali informaci, že si nás ministerstvo vybralo pro spolupráci. Byl to úkol, který nejspíš nikdy předtím nikdo nedostal - napsat za čtyři dny informační systém napojený na veřejnou správu. Něco podobného obvykle zabere rok.

Poskládali jsme tým, který si v devět hodin večer během videokonference rozdělil práci. Jeho členové se vůbec osobně nesešli, pracovali z nejrůznějších míst: z Prahy, Ostravy, Plzně a Písku. Postup ladili každé dvě až tři hodiny během videokonferencí.

V úterý tým doprogramoval verzi aplikace ošetřovné, která uměla přijímat žádosti o podporu. Ve středu ráno se systém otevřel žadatelům. Když se dopoledne začaly zobrazovat statistiky provozu, nestačili jsme se divit. Původně se očekávalo pět až šest tisíc žádostí celkem. Nakonec jich první den přišlo 25 tisíc a měsíční objem dosahoval 80 až 90 tisíc. Naše aplikace to v pohodě ustála. Je perfektně zdokumentovaná a součástí dodávky bylo i on-line školení pro uživatele i pro úředníky. Systém, který jsme během následujících dní doplnili ještě o nástroje pro úřední schvalování a generování rozhodnutí o podpoře, si s tím bez problémů poradil.

Digitální dvojčata, hybridní týmy a cloud

Unicorn je digitální firmou. Pro vše, co vyrábíme, využíváme digitální technologie a zároveň informace o všem, co děláme, digitálně evidujeme v informačním systému provozovaném v internetové službě Plus4U.net. Zjednodušeně se tomu říká digitální dvojče. Lze dohledat, v jakém stavu produkty a projekty jsou, kdo na nich dělá, kdy budou jednotlivé části hotovy, kolik stály, pro koho je vyrábíme a podobně. Tyto informace jsou dostupné kdykoli a odkudkoli, což umožňuje firmu řídit jednodušeji, a to i na dálku.

Pro naše fungování je důležitý také cloud, který nám pomohl zvládnout násobně vyšší nápor v aplikaci "ošetřovné", než jaký se očekával. Už před více než deseti lety jsme v cloudu spustili internetovou službu Plus4U.net, a začali v ní řídit naši firmu. Nad cloudem od Microsoftu nebo Amazonu si stavíme vlastní vrstvu uuCloud, která umožňuje vyvíjet systémy tak, abychom nebyli závislí na jedné konkrétní službě.

Tak trochu Fordova linka a tak trochu Lego

V cloudovém prostředí vedle toho funguje jádro naší výroby - něco, čemu říkáme digitální stavebnice informačních systémů. V podstatě je to vysoce standardizovaná výrobní linka, na níž lze vytvářet nejrůznější řešení s využitím existujících komponent a služeb. Ke slavné Fordově lince na výrobu automobilů se dá přirovnat v tom smyslu, že každý přesně ví, co má dělat.

Ještě trefnější je ovšem přirovnání k neméně slavné stavebnici Lego. Bývalo obvyklé, že když vývojáři dostali zadání napsat systém podobně složitý jako hrad z Lega, začali vymýšlet jeho architekturu, vytvářet formy a do nich odlévat potřebné kostky, z nichž stavbu skládali. My dnes máme předpřipravené stovky druhů kostiček, různě velkých a složitých, kdy jedna je přihlášení uživatele, druhá graf počtu uživatelů a třetí umožňuje editaci webu, aniž by bylo třeba ho zvlášť programovat. I když se zpravidla objeví i specifické kostky, které je třeba vyrobit od začátku, tato "stavebnice" samozřejmě naši práci nesmírně zefektivňuje.

Pandemie koronaviru některá odvětví ekonomiky zcela ochromila a další poškodila. Je příznačné, že rozmach naopak zažívají ta, která jsou založena na digitálních technologiích. V Unicornu na nich stavíme "odjakživa" a to nejen v tom smyslu, že vyrábíme software. Náš přístup k podnikání a řízení všeho, co děláme, bez problémů obstál i v loňském komplikovaném roce. Už před lety jsme věděli, že je to model pro budoucnost.