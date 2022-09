Apartmán nebo dům v Dubaji jako letní sídlo nebo investiční nemovitost na pronájem?

Platinum Square Real Estate zájemcům představí v Praze nemovitosti již od 2,4 milionu korun.

Strategická poloha města i uvolněná daňová pravidla. I to je jeden z důvodů, proč Češi kupují nemovitosti v Dubaji. Nemovitosti jsou tady levnější než v České republice.

Pokud hledáte výhodnou investici, Dubaj se stává nejziskovějším místem k nákupu nemovitostí na celém světě, jak uvádí Ing. Dávid Lehotský z Platinum Square Real Estate.

Dubaj získal ocenění v soutěži Travelers’ Choice Awards 2022 na Tripadvisor, kde porazila Londýn, Cancún, Bali, Paříž a byla vyhlášena sociální sítí TikTok nejlepším místem pro tvorbu obsahu. Investory bude jistě zajímat studie společnosti Airbnb, podle které se město umístilo na prvním místě jakožto nejbohatší na světě. V prvním kvartálu letošního roku měli v Dubaji nejvyšší obsazenost hotelů na světě. To je také důvod, proč investoři z celého světa nakupují nemovitosti - aby ochránili své peníze před inflací a diverzifikovali své investiční portfolio.

Jak nám dále řekla spoluzakladatelka společnosti Platinum Square, Ing. Natálie Lehotská, která jako jediná česky mluvící podnikatelka otevřela svou realitní kancelář v Dubaji, Spojené arabské emiráty zaznamenaly v prvním kvartálu letošního roku růst ekonomiky o 8,2 % a po skončení pandemie také trvalý růst cen nemovitostí, který však ještě nedosahuje historických maxim. Paní Natálie Lehotská má více než dekádu zkušeností v SAE, kde pracovala na vysokých manažerských pozicích u developerů a zná realitní trh i ze zákulisí. "Znám nejen to, co developeři učí realitní makléře na školeních", jak sama říká. Realitní makléři se v Dubaji často mění a s její společností si můžete být jisti, že se budete mít na koho obrátit i po několika letech, a to i v českém jazyce. Její vizí je zároveň pomáhat klientům nejen s nákupem nemovitostí, ale také poskytovat komplexní služby. Pomůžeme s nákupem a prodejem nemovitostí, jejich správou a pronájmem, developmentem, projektováním bytů, zakládání společností a vybavovaní víz, součástí je i směna kryptoměn a investiční poradenství. Díky každoročnímu ocenění mezi nejúspěšnějšími kancelářemi v Dubaji máme v nabídce exkluzivní nemovitosti, které lze zakoupit pouze u nás. Protože poskytujeme také správu pronájmů, máme přístup k údajům a můžeme lépe porovnávat jednotlivé lokality. Jednatelé naší společnosti vlastní byty a vily po celé Dubaji. Rozhodli jsme se nabídnout možnost bezpečně investovat krajanům, a proto jsme uspořádali prodejní akce po celé České republice, kde si můžete prohlédnout nejžádanější projekty v Dubaji, které nabízejí splátky na 5 let. Pokud si na akci zakoupíte nemovitost, získáte bezplatný pobyt v pětihvězdičkovém hotelu v Dubaji na 4 dny.

