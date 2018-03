Aleš Graf: Společensky odpovědná firma není luxusem, ale samozřejmostí

Ústecký rodák a majitel energetické společnosti Centropol Aleš Graf co chvíli odmítá zájemce o koupi jeho firmy, jejíž tržby se pohybují kolem sedmi miliard korun a která se pravidelně umisťuje v Czech TOP 100, tedy mezi nejvýznamnějšími podnikatelskými subjekty v ČR.

S firmou má totiž velké plány, jejichž součástí je daleko větší využívání moderních smart technologií, které by zákazníkům zpříjemnily a ulehčily život. Jak tvrdí, součástí podnikání jeho firmy je férový přístup.

O vás je známé, že jste fanda moderních technologií, které chcete nabídnout i vašim zákazníkům…

Jsme svědky technologického pokroku v přímém přenosu. Chceme s ním držet krok a skutečně našim zákazníkům nabídnout v krátké době chytré technologie i do jejich domácností. Mohou měřit spotřebu na dálku, využívat čidla, která rozpoznají přetížení distribuční sítě a přesměrují včas tok energií, takže se předejde výpadku elektřiny. Jsou tu inteligentní sítě tzv. smart grid, které se baví se zákazníkem v reálném čase a optimalizují jeho spotřebu s přihlédnutím k ceně elektřiny a k zátěži na životní prostředí. Zdaleka to není všechno… Výsledkem bude, alespoň doufám, spokojený zákazník, který platí o něco méně. Ať už za elektřinu nebo plyn. Stejné ambice máme u veřejného osvětlení. Myslím, že spolupráce s městy a obcemi na chytrém osvětlení a úsporách veřejných rozpočtů je správnou cestou odspodu. Protože smart revoluce, nejen ve spotřebě energií, nepřichází nařízením svrchu, ale evolucí zezdola.

Zmínil jste, že chcete zákazníkovi pomoci optimalizovat, tedy snižovat spotřebu. Nejde tak Centropol proti svým obchodním zájmům?

Stojím si za tím, že opak je pravdou. Férové vztahy se zákazníky, dodavateli i zaměstnanci by měly být prvním kritériem úspěšné firmy. Snaha o udržitelný rozvoj s ohledem na místo, kde podnikáme, a na životní prostředí kritériem druhým. Věřím totiž, že odpovědný přístup se vyplácí.

Jenže energetika je velmi konkurenční odvětví. "Zaváhání" využijí jiní…

To nemá s oborem podnikání nic společného. Mimochodem, v roce 2016 více než čtvrtinu všech globálních profesně spravovaných aktiv tvořily podle Global Sustainable Investment Review společensky a environmentálně odpovědné investice. Jen v Evropě se podíl těchto investic zvýšil mezi lety 2014 až 2016 o 12 procent. Je tedy nasnadě, že ti nejúspěšnější mezi úspěšnými dávají svému podnikání ještě další rozměr, který se na první pohled nezdá být motivován vyššími zisky. Opak je ale pravdou. Poptávka po těchto firmách roste a nic nenaznačuje tomu, že by to měl být jen krátkodobý výstřelek.

Chcete tím říci, že pro zákazníka je důležité při jeho rozhodování i to, zda je firma odpovědná?

Přesně tak. Stejně jako zaměstnanci se často neohlížejí jen na výši mezd, ale zajímá je i poslání a hodnoty firmy, ve které pracují, tak také zákazníky čím dál více zajímá, zda se firma chová ohleduplně k životnímu prostředí a ke svým zákazníkům i dodavatelům. Četné výzkumy potvrzují, že kvalita a cena přestávají být jedinými kritérii, které ovlivňují spotřebitelské chování.

Není to někdy jen hra a součást marketingu?

Svět je informačně propojený, vše se hned ví. Díky médiím a sociálním sítím je velmi snadné jakékoliv pochybení firmy ukazovat, medializovat ho a útočit na její pověst. Proto se dlouhodobě vyplatí chovat se ohleduplně a lidsky. Neznamená to jenom, že se chováme fér vůči zákazníkům, úřadům a že nepodrážíme dodavatele a nešpiníme konkurenci. Znamená to také, že si vážíme místa, kde podnikáme, místních obyvatel i kultury.

Jste ústecký rodák, stejně jako vaše žena Lenka Graf, a otisk vašich aktivit je v regionu znát…

Lidé nás znají jako firmu, která už řadu let pravidelně přispívá na kulturu a potřebným ve zdejším regionu. Tyto naše snahy vyústily loni v založení vlastního Nadačního fondu Energie pomáhá, jehož spoluzakladatelkou je moje žena, která fond vede. S manželkou jsme bez nadsázky hrdí patrioti. Její zásluhou do severočeské metropole přijížděli známí umělci, v živé paměti mají občané vystoupení Štefana Margity či koncert Evy Urbanové. Každý rok Centropol pořádá vánoční koncerty, které mívají i charitativní podtext. A pomáháme nejen my, ale i naši zaměstnanci a obyvatelé Ústí. Podpořili jsme film Úsměvy smutných mužů, který vznikl na motivy románu ústeckého spisovatele Josefa Formánka a jehož kulisu vytváří město a celý Ústecký kraj. Letos jsme podpořili 9. Ples severočeských patriotů, který má i charitativní aspekt.

Centropol chce být hrdou ústeckou firmou, která chce z tohoto krásného místa uprostřed českého středohoří inspirovat další lidi, firmy, města a obce v této zemi. Chceme ukazovat, že za námi jsou naši lidé, naši zákazníci a obchodní partneři a že férovost se vyplácí.

O Aleši Grafovi

Český podnikatel a jediný akcionář společnosti Centropol byl od roku 2002 průkopníkem na liberalizovaném trhu s elektřinou. Od roku 2010 je jeho firma i dodavatelem plynu. Ústecký rodák získal vzdělání podnikové ekonomie a managementu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a titul MBA na Prague International Business School. Je ženatý s operní pěvkyní Lenkou Graf, má dvě děti. V roce 2017 manželé Grafovi založili Nadační fond Energie pomáhá, který podporuje dobročinnost, hudbu a sport. Další informace na www.centropol.cz