AGEL zefektivňuje práci zdravotníků vlastním unikátním informačním systémem IKIS

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan navrhl znovuobnovit ve své zemi trest smrti, který by podle něj mohl odstrašit žháře zapalující lesy. Erdogan to podle opozičního serveru Duvar řekl v pátek, když z letadla viděl lesy, které už několik dní hoří nedaleko letoviska Marmaris na jihozápadě Turecka.

"Člověk zodpovědný za tento požár byl zatčen. Kvůli němu byl zničen les a trpí i zvířata. Je potřeba zavést odstrašující prostředek. Trest smrti? Ano, měl by to být trest smrti," řekl Erdogan. "Co říkal sultán Fatih? Useknul bych hlavu každému, kdo porazí strom v mém lese," dodal turecký prezident s odkazem na osmanského vládce z 15. století. Řekl také, že o této otázce je třeba diskutovat.

Server Duvar upozornil, že obnovení trestu smrti by musel schválit parlament.

Turecký prezident uvedl, že kvůli lesním požárům u středomořského letoviska Marmaris bylo hospitalizováno asi 20 lidí. V pátek poslal soud do vazby muže, který se přiznal k založení požáru, s nímž bojují hasiči od úterý. Jako důvod uvedl podle místních médií pomstu rodině.