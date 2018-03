Aeroflot slaví 95 let od svého vzniku

Společnost Aeroflot, která slaví 17. 3. 2018 své 95. narozeniny, je čtvrtou nejstarší leteckou společností světa. Aeroflot provozuje jeden z nejmladších letových parků v rozsáhlé letové síti. Dominantní je sít tranzitního spojení mezi Evropou a Asií. Služby v současnosti nabízené, představují mezinárodně uznávanou špičku.

Od založení v roce 1923 nastal zásadní obrat nastal v roce 2009, kdy se vedení firmy zaměřilo na přeměnu post-sovětského dopravce v moderní evropskou leteckou společnost. Původní letadlová flotila byla zaměněna stroji západní výroby Airbus a Boeing a služby pro zákazníky byly upgradovány tak, aby splňovaly nejpřísnější mezinárodní standardy.

Proč si vybrat pro svou cestu Aeroflot? Jedna z nejmladších letadlových letek na světě, průměrný věk letadla 4,1 roku ( 1FEB2018, celkem 228 letadel) letadla Boeing a Airbus,

Občerstvení a nápoje zdarma na všech letech, ve všech přepravních třídách bez ohledu na cenu letenky (na letech operovaných Aeroflotem) U letů nad 3 hodiny možnost bezplatně objednat speciální jídla (diety dle zdravotních a náboženských omezení, děti) Víno se podává k obědu na linkách do Hanoje, Ho Chi Minh City, Pekingu, Hong Kongu, Soulu, New Yorku, Washingtonu, Los Angeles, Miami, Tokia, Male, Bezplatná přeprava zavazadel, minimálně 1kus 10kg příruční zavazadlo a 1 kus 23kg odbavené zavazadlo, ve všech přepravních třídách bez ohledu na cenu letenky 2PC v ekonomické třídě pro cesty do/z Delhi/Beijing/Shanghai, Hanoi,

Seating zdarma ve všech přepravních třídách bez ohledu na cenu letenky U restriktivních tarifů 24hod před odletem Pro rodiny s miminkem na letišti před odletem (sedačky jsou blokované pro tyto cestující) Na letech operovaných Aeroflotem

Business class křesla v konfiguraci 2+2 na krátkých linkách do 6 hod letu, pohodlnější, širší, s většími rozestupy než ekonomická třída), v konfiguraci 2+2+2 na letech nad 6 hodin , long haul (plně sklopné pro pohodlný spánek)

Nejrychlejší cesta do Asie (geografická poloha Moskvy a krátké přestupní časy

(geografická poloha Moskvy a krátké přestupní časy Při tranzitu v Moskvě na letišti SVO kratším než 24 hod nejsou nutná víza (Kromě letů do/z Běloruska nebo při cestě na 2 letenky)

Dlouhodobé investice do letadlové flotily a do moderních technologií posílily postavení společnosti v globálním měřítku. Modernizace služeb a orientace na zákazníky byly v roce 2016 odměněny čtyř-hvězdičkovým oceněním společností Skytrax, nezávislé organizace hodnotící kvalitu služeb leteckých společností. Hodnocení společnosti Skytrax je výsledkem důkladného nezávislého auditu, který zkoumá téměř všechny aspekty nabízených produktů a služeb leteckých společností, a to jak na zemi, tak ve vzduchu. Pro cestující po celém světě je čtyřhvězdičkový rating Skytrax znakem kvality, kterému mohou důvěřovat.

Pětihvězdičkové ocenění pak Aeroflot obdržel v oficiálních hodnoceních společnosti APEX. Tyto ratingy leteckých společností jsou jediným ratingovým programem, který je založen pouze na ověřené zpětné vazbě cestujících. Tato hodnocení přinesla vynikající výsledek pro ruského dopravce, pouze 12% leteckých společností na celém světě získalo v roce 2018 status pěti hvězdiček.

V roce 2017 byl Aeroflot po šesté jmenován nejlepší leteckou společností ve východní Evropě podle Skytrax World Airline Awards. Prestižní ocenění přináší společnosti Aeroflot pevnou pozici mezi dalšími globálními aerolinkami.

V rámci tranzitní dopravy Aeroflot využívá geografickou polohu Moskvy především pro špičkové spojení mezi Evropou a Asii. Snaží se o co nejpohodlnější návaznosti mezi lety v rámci Asie a Evropy na svém domovském letišti Šeremetěvo. Kromě letů do Asie lze využít i spojení do severní Ameriky jako například na Kubu (Havana) nebo do USA (Miami, Los Angeles, Washington, New York) a samozřejmostí je i pohodlné spojení do destinací v Rusku a okolních zemích.

Aeroflot získal ocenění Nejlepší tradiční letecká společnost v Evropě a nejlepší obchodní třída. Ocenění byla udělena na základě hodnocení cestujících po celém světě v rámci soutěže TripAdvisor Travellers ‚Choice Award 2017.

V posledních letech se Aeroflot stále více zaměřuje na spokojenost svých zákazníků a na celosvětové uznání kvality svých služeb. Aeroflot je tváří Ruska jak doma, tak i v zahraničí. Pro desítky milionů lidí po celém světě je Aeroflot synonymem pro vynikající služby zákazníkům, které vychází z ruské pohostinnosti a špičkových mezinárodních standardů.