Advent v Libereckém kraji: pohádková atmosféra, trhy a jedinečné zážitky!

Nastává nejkrásnější období v roce plné pohody strávené v okruhu rodiny a nejbližších.

Zapomeňme na všechen ten stres z nakupování dárků a příprav pohoštění na vánoční tabuli a pojďme si vychutnat pravou adventní atmosféru, zahřát se teplým svařákem a poslechnout si koledy. Jednotlivé akce jsme níže rozřadily do turistických oblastí a teď už je jen na Vás, které se rozhodnete navštívit.

Co by to bylo za Vánoce bez tradičních adventních trhů. Na náměstí před radnicí můžete navštívit, jako tomu je každý rok, vánoční trhy plné dobrého jídla a řemesel, a to až do 23. prosince. Pokud máte doma zlobivé děti, které neposlouchají, vezměte je postrašit v pondělí 5. prosince na Rej čertů a andělů taktéž před radnicí. Konat se zde bude také soutěž kostýmů. Vítěze s nejlepším kostýmem vybere pak sám Mikuláš. Hned ve vedlejším Jablonci nad Nisou, do kterého mimochodem můžete přejet přímo tramvají z Liberce, budou od 18. do 22. prosince probíhat tradiční vánoční trhy v centru města s adventním programem. Těšit se můžete také na tradiční Grabštejnské Vánoce, které se konají ve dnech 7. a 8. prosince. V sobotu 7. prosince na nádvoří hradu Grabštejn zahraje a zazpívá Sbor Janáček z Jablonce nad Nisou tradiční Českou mší Vánoční od Jakuba Jana Ryby. Součástí této adventní akce je také otevření nového řemeslného obchůdku Glass and Crafts, kde můžete načerpat inspiraci na vánoční dárky.

Rádi bychom Vás také pozvali do Českého ráje. Vánočně vyzdobené interiéry zámku - stromečky, ručně foukané a malované ozdoby, dobové dárky i vůně cukroví. To vše vás čeká na zámku Sychrov během vánočních svátků! Prohlídky probíhají bez průvodce. Máte tak jedinečnou příležitost projit si zámek s celou rodinou i přáteli vlastním tempem. Na hradu Valdštejn můžete strávit vánoční čas přímo s vévodou Albrechtem z Valdštejna a hrabětem Kinským. Tradiční povídání o historii a Vánocích spojené se zdobením stromečku. Doporučujeme také nevynechat autorskou výstavu paní PhDr. Dany Holmanové Perníčky pro hraběte Aehrenthala. Kochat se budete moci hned několika perníkovými dekoracemi.

Vánoční čas v Máchově kraji lze strávit, kde jinde než se Čtyřlístkem na zámku v Doksech. Pojďme společně 27. listopadu rozsvítit stromek a prohlédnout si živý betlém na zámeckém nádvoří. Vánoce na zámku Doksy jsou doprovázeny vánoční prohlídkou zámku, vánoční dílničkou v Muzeu Čtyřlístek, kde si můžete třeba vyrobit vlastní ozdobu na stromek a speciálním adventním koncertem, kterého se ujme pěvecké duo Martin Prokeš a Marek Šulc za doprovodu varhanního mistra Jaroslava Tůmy.

Advent v Lužických horách začíná od 29. listopadu, a to konkrétně na náměstí Míru v Novém Boru. Tradiční slet andělů a rozsvícení vánoční výzdoby doplní historický a řemeslný trh, ukázky dobových řemesel, kočovná herna, pohádky pouličního herce či hudební vystoupení předškoláků, školáků a žáků ZUŠ a také muzikálového zpěváka Radima Schwaba. Bohatý program je připraven také v České Lípě. Ve čtvrtek 5. prosince se českolipské Škroupovo náměstí promění v nebe a peklo. Děti čeká cesta v doprovodu andělů i čertů za svatým Mikulášem, který jim za odměnu předá nadílku. Loretánský dvůr a přilehlý ambit už po třiatřicáté zaplní vánoční trhy. Tradiční českolipská akce, která bude letos pětidenní vypukne 4. prosince. V rozsáhlých chodbách ambitu pak potkáte přes 30 prodejců.

