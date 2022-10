ADRA pomáhá lidem přežít válku

Ze dne na den se jim zhroutil svět. Do jejich životů s běžnými starostmi a radostmi vstoupila válka a změnila je k nepoznání. Přišli často o všechno, o majetek i o své blízké. Právě jim nyní ADRA na Ukrajině pomáhá přečkat nelehké období, než se budou moci vrátit domů či začít nanovo.

7 milionů lidí muselo opustit domov

Podle UNHCR je na Ukrajině přes 7 milionů vnitřně vysídlených osob. Z válečných oblastí odešli do klidnějších částí země. Jejich finanční prostředky rychle dochází, někteří se octili zcela bez peněz. Jsou jednou ze skupin, kterým poskytuje ADRA humanitární pomoc. V prvních týdnech války šlo zejména o dodávky potravin. Prostřednictvím dlouhodobějšího projektu v rámci "Humanitární pomoci a civilní ochrany EU" poskytuje organizace místním obyvatelům víceúčelovou peněžitou pomoc, která jim umožní nakoupit zboží dle jejich potřeb.

Rodina se měsíc skrývala ve sklepě

Když Inesa Baranova z Mariupolu, matka dvou dětí, popisuje svůj válečný příběh, neubrání se slzám. "Prošli jsme si peklem. Byli jsme skoro měsíc ve sklepě, bez vody a bez jídla. Venku bylo 12 stupňů pod nulou, vodu jsme si vypouštěli z bojlerů, ale ani to někdy nebylo možné, protože zamrzala. 18. března v 9:12 ráno byl dvůr našeho domu zasažen leteckou střelou. Pohřbili jsme 13 lidí. A pak byla zraněna moje dcera. Nesli jsme ji celou od krve, všichni jsme byli celí od krve. Nemocnice naštěstí pořád stála a doktoři poskytovali pomoc a zašívali rány. O dvě hodiny později, když jsme se vrátili z nemocnice, byl náš dvůr k nepoznání. Všechno shořelo, všechna auta, i naše, nebyla tam ani okna, zůstala jen prázdná díra. Museli jsme zůstat ještě týden, než jsme byli schopni opustit Mariupol." Inesa s dětmi se dostala do Kyjeva, kde se dověděla o pomoci poskytované Adrou. "Ani jsem nečekala, že nám pomůžete tak rychle. Jen jsme vyplnili formulář a za týden jsme již měli podporu. Tyto peníze nám na začátku velmi pomohly. Utratili jsme je za základní věci - oblečení, potřeby do školy a domácnosti, které jsme opravdu postrádali. Děkujeme vám za všechno."

Pomoc jde těm, kdo ji nejvíce potřebují

O možnosti získat podporu od organizace ADRA se lidé dozvídají stejně jako Olga na sociálních sítích, od svých známých, humanitárních pracovníků či z webových stránek partnerské organizace ADRA Ukrajina. Zájemců o pomoc je hodně. V současné době ADRA poskytuje finanční pomoc na 3 měsíce ve výši 2200 ukrajinských hřiven za měsíc. Tímto způsobem může podpořit až 11 300 osob. Poskytování finanční podpory je nejefektivnější způsob pomoci, protože lidé si mohou sami rozhodnout, co je pro ně v danou chvíli nejdůležitější.

Lidé na Ukrajině stále potřebují pomoc

Nikdo z nás si nepřeje zažít válku. Pro lidi na Ukrajině je ale již 7 dlouhých měsíců tvrdou realitou. Blíží se přitom zima, kterou bude velmi náročné přečkat. Pokud jim chcete pomoci, můžete přispívat do veřejné sbírky organizace ADRA prostřednictvím portálu Darujme.cz - Pomoc Ukrajině.