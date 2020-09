Adidas představil své nejrychlejší běžecké boty. V Praze v nich padl světový rekord!

Běžecké boty stvořené pro překonávání světových, ale také osobních rekordů. Boty pro velké triumfy na prestižních závodech, ale také pro malá osobní vítězství. To jsou adidas adizero adios Pro. Jen den po své premiéře vstoupily do běžecké historie díky Peres Jepchirchirové, která při závodu Prague 21.1 km – Ready for the Restart vytvořila nový světový rekord v čistě ženském půlmaratonu!

adizero adios Pro jsou nejnovějším členem rodiny adizero, ve které si nejlepší světoví běžci připsali od roku 2008 bezpočet rekordů i vítězství na největších závodech planety. Nyní přicházejí na trh se zásadními technologickými vylepšeními, ale rekordní ambice mají stále, což potvrdila i Peres Jepchirchirová. Vývoj adizero adios Pro probíhal v úzké spolupráci s nejlepšími světovými atlety, a to s jediným cílem - vytvořit nejrychlejší běžecké boty, jaké kdy značka adidas uvedla na trh! Jejich vlastnosti nyní stojí na dvou významných inovacích: tlumení LightstrikePRO a technologii EnergyRods. Foto: komerční článek Ty byly vyvinuty v biomechanické laboratoři, kde designéři značky adidas hledali technologii, která by co nejlépe zohlednila fyziologické vlastnosti běžců a zrcadlila strukturu jejich nártních kostí. Výsledkem je technologie EnergyRods, která je tvořena pěti tuhými pláty s karbonem. Ty zajišťují absolutně přirozené spojení běžce s jeho obuví a optimalizují ekonomiku běžeckého kroku. Díky tomu dokáží běžci v adizero adios Pro udržet maximální rychlost po delší dobu. EnergyRods se nachází uvnitř super lehké mezipodešve LightstrikePRO, která zajišťuje tlumení i výbušný odraz. Foto: komerční článek Barvy ztvárňují dvě osobnosti každého běžce adizero adios Pro byly poprvé představeny v červnu letošního roku. Na trh se ovšem dostalo jen velmi limitované množství párů, které byly rozebrány během pouhých 15 minut. Nyní přicházejí nejrychlejší boty značky adidas v upravené verzi a zdobí je odvážná barevná kombinace "Dream Mile" propojující růžovou a modrou. Tato kombinace je ztvárněním dvou osobností, které má běžec v sobě. Zářivě růžový odstín vyjadřuje vášnivé, silné a cílevědomé "já", které tlačí tělo i mysl vpřed v souboji s časem. Modré tóny pak vyjadřují klidnější a odolnější "já", které pomáhá udržovat soustředěnost a klidnou mysl. Závodní premiéra se světovým rekordem! Úplně poprvé viděl běžecký svět adizero adios Pro v akci v sobotu 5. září v Praze, kam organizátor RunCzech sezval přes 30 nejlepších světových atletů, aby se v rámci akce Prague 21.1 km - Ready for the Restart pokusili zaútočit na nejlepší půlmaratonské časy historie! Vytvořil přitom pro ně mimořádně rychlou trať v Letenských sadech, kde 21,0975 km absolvovali na oválu dlouhém 1,3 kilometru (16,5 kola). K tomu místu se v sobotu brzy ráno upínala díky přímému přenosu pozornost celého běžeckého světa. Společně s vycházejícím sluncem pak Prahu i celé Česko prozářil světový rekord Peres Jepchirchirové. Keňská reprezentantka zaběhla čas 1:05:34 a připsala si nový nejrychlejší čas v čistě ženském závodě. Mužský závod ovládl Kibiwott Kandie - jeho čas 58:38 je pátým nejlepším časem všech dob! "Jsem strašně spokojená a hrdá," neskrývala Jepchirchirová emoce. Většinu závodu přitom absolvovala v samostatném úniku. "Posledních pět kilometrů jsem trochu umdlévala, ale nové boty mi pomohly k rekordu," řekla vítězka a potvrdila tak vlastnosti technologie EnergyRods. Foto: komerční článek adidas adizero adios Pro budou celosvětově dostupné od 14. září na adidas.cz/running. Už od 4. září je ale zakoupíte v Praze jako na jediném místě na světě! K dostání jsou v Prague Marathon Store v Running Mallu, v obchodě adidas Concept Store (Na Příkopě 12) a v Top4Running za 5 299 Kč. Zajímavosti z Prahy i z celého světa o adidas adizero adios Pro můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku prostřednictvím hashtagu #adizeroadiospro a označení @adidasrunning. KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY: Svršek: CELERMESH zajišťuje flexibilitu, prodyšnost i lehkost, přitom ale poskytuje v nezbytných místech podporu.

CELERMESH zajišťuje flexibilitu, prodyšnost i lehkost, přitom ale poskytuje v nezbytných místech podporu. Mezipodešev: Nová technologie EnergyRods je vložena mezi dvě vrstvy lehké pěny LightstrikePRO. Doplňuje ji plát v prostoru paty z nylonu a karbonu. Mezipodešev adizero adios Pro je unikátní technologií zlepšující běžeckou ekonomiku a omezující ekonomické ztráty.

Lehká guma poskytuje spolehlivý záběr, aniž by zvyšovala hmotnost boty. Rozměry mezipodešve: Výška paty: 39 mm, výška špičky: 30,5 mm. Drop: 8,5 mm

