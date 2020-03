5 věcí, které váš budoucí prvňáček bude potřebovat

Chystáte se se svým dítětem na zápis do první třídy a pomalu už se děsíte toho, co všechno bude váš budoucí školák na září potřebovat? Přinášíme vám seznam 5 školních nezbytností a návod, jak je vybrat.

1) Školní aktovka

Určitě už se vám někdy naskytl žalostný pohled na prvňáka, jak se po cestě do školy prohýbá pod tíhou nacpané aktovky, která je pomalu větší než on sám.

Školní aktovka je první skutečné zavazadlo, které váš potomek ve svém životě bude pravidelně nosit, a měli byste si proto na jejím výběru dát záležet. Zvlášť u takto malých dětí je totiž velmi důležité, aby aktovka byla lehká, pevná, bezpečná, kvalitní a ergonomická.

Ideální aktovka je taková, která je vyztužená, má posuvný zádový systém umožňující nastavení optimální polohy popruhů vzhledem k výšce dítěte, má ergonomicky tvarovaná záda a nastavitelné ramenní, prsní a boční popruhy, které se dají přizpůsobit postavě. Konstrukce by měla být lehká, ale stabilní a aktovka by měla být vyrobena z pevného

a nejlépe i voděodolného materiálu. Samozřejmostí by měly být také reflexní prvky pro bezpečnost dítěte.

2) Penál

Školáci na prvním stupni ještě potřebují docela velké množství psacích potřeb a doplňků k nim, tomu by tedy měla odpovídat i velikost pouzdra. Nejlepší je takové, které je členěné s přihrádkami, takže se v něm dítě snadno zorientuje a zároveň si posiluje smysl pro pořádek.

3) Přezůvky a sáček na obuv

Přezůvky do školy by u dětí měly mít pevný opatek, tedy výztuž, která patu v botě fixuje

a drží ji vzpřímenou. Poznáte ji podle toho, že se na botě nedá lehce promáčknout pata nad podrážkou. Přezůvky vybírejte kvalitní a ve správné velikosti, tedy ne "do těch doroste". Dětská noha roste rychle, a proto byste měli v pravidelných 2-3měsíčních intervalech kontrolovat, zda má vaše ratolest v botě rezervu před špičkami prstů cca 10-15 mm.

Tvar přezůvek by měl kopírovat tvar nohy, špička boty by měla být ohebná a materiál prodyšný.

Sáček na obuv je potom praktickou a hygienickou záležitostí, aby váš školák nenosil přezůvky mezi učebnicemi a svačinou.

4) Láhev na pití

Udržovat pitný režim je především u dětí velmi důležité. Vybavte je proto do školy láhví na pití. Ta by měla být vyrobena z kvalitního plastu, který neobsahuje BPA, a měla by splňovat evropské normy. Ideální také bude, pokud ji lze mýt v myčce.

Co se týče vhodných nápojů, volte vždy ty s menším obsahem cukru. Nejlepší je čistá voda, nebo jen voda s trochou šťávy, případně lehce oslazený čaj.

5) Box na svačinu

Box na svačinu je praktická záležitost, která udrží jídlo bezpečně na správném místě a ve správném tvaru. Pokud je z plastu, platí pro něj v zásadě to samé, co pro láhev na pití - měl by být z kvalitního plastu bez BPA a splňovat evropské normy. A i v jeho případě se hodí, aby šel mýt v myčce.

Jak si vyhrajete se svačinami, už je jen na vás.

