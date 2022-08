5 tipů, jak ušetřit při zařizování nového bydlení

Postavili jste se na vlastní nohy a konečně se přestěhovali do nového bydlení? Vše je ve vašich očích zalité sluncem a vy máte pocit, že vás čeká jen ta nejrůžovější budoucnost? Najít si pěkné místo k životu je jedna věc. Chmury mohou nastat ve chvíli, kdy vám dojde, že zařízení nového bydlení bude taky něco stát.

Dnešní doba je náročná a pociťujeme to asi úplně všichni. Proto vás může popadat pocit zoufalství z toho, že nemáte dostatek financí na vybavení nové domácnosti. Máme pro vás ale hned několik tipů, jak ušetřit při zařizování nového bydlení.

Pořiďte si nejdříve to nejnutnější

I když už se vám možná hlavou honí milion myšlenek a nápadů, co všechno chcete ve svém novém domově mít. Už spřádáte plány, kde budou viset rámečky na fotky, kam si postavíte květináče s rostlinami a podobně. Snažte se ale stát nohama pevně na zemi a nejdříve myslet na to, bez čeho se v běžném fungování neobejdete. Jasně, že základem je postel. Záleží na tom, kolik vás bude doma bydlet. Dnes už je naprosto normální, že i jedinec uvažuje o pořízení postele 160×200 cm, protože si tak zajistí dostatek pohodlí. Tento rozměr vystačí i dvojici.

Nebojte se nákupů z druhé ruky

Při zařizování nového bydlení můžete ušetřit nemalé peníze, když se porozhlédnete po nabídce z tzv. druhé ruky. Mnoho lidí má z bazarového prodeje, nebo i z nákupu od někoho dalšího, zvláštní pocit, nic špatného na tom ale rozhodně není. Ba spíše naopak, daná věc dostane další využití. Divili byste se, jaké pěkné kousky se dají při troše štěstí a hledání pořídit i z druhé ruky. Tak se tomu nebraňte.

Myslete prakticky

Nějakou tu úsporu vaší peněžence může přinést i fakt, že budete myslet prakticky. Třeba v případě, kdy zařizujete menší byt, kde není prostoru na rozdávání - tam najde využití multifunkční nábytek, například rozkládací gauč, který během dne zajistí pohodlné sezení a večer ho hravě rozložíte, abyste vykouzlili prostor pro spaní. Pořízením rozkládacího gauče dostanete tzv. 2v1 a nejenže ušetříte drahocenný prostor, ale můžete ušetřit i nějakou tu korunu.

Slevte ze svých nároků

A opět jsme u těch představ. Možná jste si malovali vysněné bydlení, které bylo ve vašich očích naprosto dokonalé. Přesně jste věděli, že pro sebe chcete jen to nejlepší - a možná i nejdražší. Zkuste ale slevit ze svých nároků. Uvidíte, že bydlet se dá vkusně a pohodlně i bez nutnosti utrácet za vybavení nekřesťanské peníze.

Najděte vhodný kompromis

Plánovali jste do bytu celoplošný koberec, ale zjistili jste, že by to byl v tuto chvíli nákladný a navíc zbytečný výdaj? Pak najděte vhodný kompromis a místo koberce přes celý pokoj si kupte jen kusové koberce - například vedle postele nebo pod gauč v obýváku, aby vás při sledování televize nezebaly nohy.