5 tipů, jak se správně obléct na turistiku po Česku

Neexistuje špatné počasí, jen špatně oblečený turista. Abyste se na svých toulkách po Česku cítili komfortně, nepodceňujte výběr správného outdoorové oblečení. Co má takové oblečení umět a na co si při výběru dát pozor? Poradí vám experti.

Jak vybrat oblečení pro outdoorové aktivity v české přírodě? Možná máte pocit, že na tom nezáleží a že tričko a tepláky vše vyřeší. Jenže, co když se ochladí, bude pršet nebo se při výstupu na Praděd zpotíte a nahoře vám pak bude chladno? A co teprve na podzim nebo v zimě?

Expertka na outdoorové a pracovní oblečení ze společnosti Ardon, Martina Krestýnová, pro vás připravila jednoduchý návod na to, co sledovat při výběru outdoorového oblečení. Pokud se totiž dobře oblečete, rozmary počasí vás nezastaví.

1. Na jaké aktivity se chystáte? A kdy?

To jsou první dvě otázky, které byste si při výběru outdoorového oblečení měli položit. Jinak totiž bude vypadat oblečení na kolo, jinak na procházku se psem a ještě jinak v případě, že se připravujete na týdenní putování po Krkonoších nebo Jeseníkách s přespáváním venku. Vše se navíc bude lišit v závislosti na ročním období. V zimě potřebujete, aby vás oblečení zahřálo a udrželo v suchu, v létě se zase nechcete potit. S tím vším je třeba při výběru outdoorového oblečení počítat.

2. Sledujte prodyšnost a voděodolnost a jejich vzájemný poměr.

Jednoduchý příklad: Pokud si vyberete softshellovou bundu s vysokým vodním sloupcem a nízkou prodyšností, nepromoknete, nicméně se v ní budete hodně potit. Na jakoukoliv sportovní aktivitu je prodyšnost velmi důležitá. Aby vám bylo příjemně v českých klimatických podmínkách, je vhodné vyrovnat prodyšnost a voděodolnost 1:1. Tedy mít např. vodní sloupec 5 000 mm a prodyšnost také 5 000 g/m2/24 hod. To je na české podmínky dostatečné a zároveň ideální pro pohyb venku.

3. Vlastnosti a kvalita materiálu vám napoví.

Dalšími důležitými charakteristikami jsou u outdoorového oblečení vlastnosti a kvalita materiálu. Než si oblečení koupíte, vždy byste si o něm měli něco zjistit. Někdy je docela alchymie vyznat se ve všech těch číslech a údajích. Prochází materiály různými zkouškami a testy? Jakou mají pevnost nebo elastičnost? Jak o ně správně pečovat? Žmolkují se? Pokud si vyberete správného výrobce, postará se o tyto věci za vás a vždy vám detailně vysvětlí, co daný materiál umí a k čemu je určen. Ardon se důkladně zabývá vývojem a testováním nových materiálů tak, aby se uživatel s ohledem na zvolený oděv cítil komfortně.

4. Perfektní střih je zásadní pro vaše pohodlí.

Pocit volnosti při pohybu, pohodlí, střih šitý na tělo. To jsou další věci, které si musíte při výběru tohoto typu oblečení pohlídat. Pokud vás bude něco táhnout nebo tlačit, těžko v tom vydržíte celý den. Ještě navíc pokud budete čelit nepříznivým povětrnostním podmínkám a budete muset makat třeba při chůzi do kopce nebo celodenní jízdě na kole. I v outdoorovém oblečení se můžete cítit a vypadat dobře. Odborníci ze společnosti Ardon dbají na to, abyste měli k dispozici široký výběr špičkových funkčních materiálů a střihů a mohli si zvolit to, co vám dokonale sedne. Jedině tak totiž budete v pohodě při jakékoliv aktivitě, ať už pracovní nebo outdoorové.

5. Pracuje výrobce oblečení na dalším vývoji?

Pokud chcete od značky oblečení opravdovou kvalitu, je důležité sledovat, jestli se dál vyvíjí a neustále přichází s novinkami. Zda testuje a používá nové materiály, rozvíjí nové trendy ve zpracování a v jejich použití. Firma, která chce být in, musí každoročně přinášet novinky a nabízet svým zákazníkům kvalitní oblečení. Ardon to umí.