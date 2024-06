5 nejčastějších podvodů s kryptoměnami - na co si dávat pozor v roce 2024?

Trh s kryptoměnami roste a investoři jsou konfrontováni s novými nabídkami prakticky každý den. Jak ale rozeznat ty férové?

Vynalézaví krypto podvodníci ve světě kryptoměn



Svět investic byl vždy náchylný na různé typy podvodů, ale s decentralizovaným trhem s kryptoměnami přišly další příležitosti a možnosti nejen pro investory, ale bohužel také pro podvodníky. Objevily se nové způsoby, jak zneužít důvěru investorů, proto je zcela zásadní se vždy důkladně obeznámit s investicí, kterou zvažujete, a předejít takto riziku.

5 nejčastějších typů kryptoměnových podvodů



Rug pull je nejběžnější varianta krypto podvodu. Developeři vyberou od investorů prostředky a následně projekt ukončí. Investoři poté vlastní pouze bezcenné tokeny bez dalšího využití. Předejít tomuto typu podvodu lze skepsí vůči projektům, které neprošly auditem, a dávat si pozor na otevřenou likviditu.

AirDrop scam je phishing útok, kdy podvodníci využívají nadšení potenciálních investorů pod příslibem tokenů, které mohou získat zdarma. Podvodník tedy vytvoří falešný AirDrop, naláká důvěřivou oběť, která připojí svou krypto peněženku, jejíž obsah je poté pro podvodníka snadnou kořistí.

Ponziho schéma je investiční podvod, kdy jsou stávající investoři vypláceni z peněz nově příchozích investorů. Schéma se zpravidla vyznačuje nabídkou vysokého zhodnocení s příslibem minimálního nebo žádného rizika. Podvodník sice tvrdí, že prostředky investuje, ale není to pravda.

Podvodné nabídky na seznámení nebo práci jsou formou scamu, kdy se podvodník vydává za náboráře známé společnosti s nabídkou vysokého platu. Výjimkou nejsou ani nabídky na romantická seznámení na různých typech sociálních platforem. V obou případech však jde podvodníkovi o jedno - získat osobní údaje a vylákat ze svých obětí finanční prostředky.

Sociální média nebo AI crypto scamy se vyznačují tím, že podvodník využívá důvěry oběti v nějakou známou značku nebo osobu a ve falešném příspěvku jejím jménem přislibuje vysoké zhodnocení.

Výuková platforma 99Bitcoins - vzdělávejte se ohledně podvodného jednání



K rozeznání nekalých praktik mohou posloužit informační a vzdělávací portály nebo různé typy projektů, z nichž některé mají své vlastní BRC-20 tokeny - například 99BTC token, který je součástí projektu 99Bitcoins.

Kromě blogu, na kterém jsou podvodům věnovány dedikované články, tutoriály o kryptoměnách a další novinky, nabízí platforma interaktivní sebevzdělávání skrze vlastní token $99BTC.

Platforma byla spuštěna již v roce 2013, ale teprve s plánovaným spuštěním nové technologie BRC-20 (umožňujícím dApps na síti Bitcoinu) bylo možné integrovat do ekosystému mechaniku Learn-to-Earn. Jejím principem je aktivní zapojení do učebního plánu, kdy uživatelé získávají další extra tokeny $99BTC za to, že postupně procházejí jednotlivými učebními moduly nebo tutoriály. Tokeny potom mohou používat k dalším prémiovým funkcím a jsou takto motivování k dalšímu vzdělávání.

Token $99BTC je k dispozici časným investorům v rámci předprodeje a kromě stakingu na řetězci ETH předprodej 99Bitcoins také nabízí štědrý airdrop v hodnotě 99 999 dolarů, který je určen právě časným investorům.

Závěr

Potenciál kryptoměn je obrovský a možnosti digitálních aktiv by stojí za to vést v patrnosti. Ačkoli se s masivním rozšířením adopce kryptoměn také zvyšují počty a typy podvodů na kryptotrhu, při zachování zdravé míry obezřetnosti a provedení vlastního průzkumu před každou plánovanou investicí do kryptoměn mohou investoři zaujmout ke krypto investicím aktivní přístup.