5 důvodů, proč darovat zážitek

Moje babička říká, že si nepamatuje na to, kdy dostala jaké šaty, bonboniéru, nebo jakým autem v té době jezdili.

Pamatuje si to, jak se s dědou procházeli po Velké čínské zdi, jak jí na Aljašce byla zima, ale nemohla se přestat kochat tou krásnou krajinou, jak si užívala svých 7 seskoků padákem, nebo třeba jak měla na Etně pořád boty plné sopečných kamínků… všimli jste si toho taky? Starší lidé vám toho o hmotných věcech moc vyprávět nebudou. Takže se tím při vybírání dárků řídím. Nevím, kdy se to stalo, od určité doby si ale se svými blízkými nedarujeme moc hmotných dárků. Na narozeniny, Vánoce i jiné příležitosti je u nás ale spousta dárkových poukazů na zážitkové dárky… a proč to děláme

1. Na skvělé věci se rádi těšíme

Já osobně si fakt hodně užívám dobu před samotným zážitkem nebo dovolenou. Je to ta doba, kdy se člověk těší, plánuje, googluje si různé fotky a videa a představuje si, jak si to bude užívat on. A věda se mou souhlasí - studie "Waiting for Merlot" z roku 2014 publikovaná v Psychological Science skutečně potvrzuje, že jednou z obrovských výhod zážitkových dárků je to, že vyvolávají štěstí ještě dlouho před tím, než se skutečně stanou. To lahev alkoholu nebo přáníčko nedokáže, že?

2. Materiální dárek jsou lépe investované peníze!?

Jiná studie z roku 2014 zkoumala, jak si lidé myslí, že se budou cítit a jak se skutečně cítí po tom, co dostanou materiální dárek versus zážitek. Z výzkumu vyšly dva jasné závěry. Zaprvé, ještě pořád je v nás (netuším, kde se to vzalo) zakořeněná představa, že nám materiální dárky přinesou více potěšení a je to lepší investice. A zadruhé, že to tak nikdy není. Nová zkušenost nebo zážitek nám nakonec vždycky přinesou více štěstí, spokojenosti a obecně pozitivních emocí, než jakákoli věc. Tomuhle fenoménu se říká economic forecasting neboli ekonomická předpověď a ukazuje se, že jsme v tom pořádně nepřesní….

3. Štěstí je ještě větší, pokud je sdílené

Nové zkušenosti a zážitky si většinou neužíváme sami, ale buď s partou přátel, nebo alespoň ve dvou s partnerem. A přesně tohle sdílení je podle tohoto výzkumu částí toho, proč jsou zážitky tak boží. Když totiž s někým sdílíme něco úžasného, nejen, že to upevňuje náš vzájemný vztah, zároveň se ale zdá, že se štěstí a radost jakoby násobí. A víte co je super? Stejně funguje, i když své nadšení sdílíte s někým po absolvování zážitku (takže ano, můžete si všechno házet a sociální sítě a tvrdit, že to děláte proto, abyste s někým sdíleli své štěstí).

4. Vždycky má někdo větší, dražší nebo lepší…

Věci jako dárky mají jednu nevýhodu - srovnávání, nevraživost, soupeření a závist. Jenom si to představte, sedíte u vánočního stromečku a rozbalujete dárky. Z krabice vytáhnete třeba košili a manžetové knoflíčky, pecka! Jenomže člověk má přirozeně potřebu dárky srovnávat s dárky ostatních. Máte tedy radost, dokud vaše sestra nerozbalí nového iPhona. Najednou ta košile není zase tak super, že? Anebo dostanete nové auto a jste z něj naprosto u vytržení, ovšem jen do té doby než sousedka přijede s větším a lepším. Na hmotné dárky si člověk zvykne, o tom jak skákal bungee nebo sjížděl divokou řeku uprostřed Rakouska, ale dokáže s nadšením vyprávět klidně za 20 let… a pořád bude mít na tváří ten stejný úsměv jako tehdy na mostě před skokem.

5. Paradox hmotných dárků

Podle výzkumníka Giloviche totiž existuje jeden takový fenomén jménem paradox hmotných dárků. Zdá se nám přirozené, že radost z hmotné věci bude trvat stejně dlouho jako její životnost. To je ale omyl…. Auto nám může vydržet klidně 10 let, radost z něj ale trvá jenom chvilku, pak už si na něj zvykneme a stane se z něj jen dopravní prostředek. Představme si jiný příklad, koupíte si úžasné nové šaty, když si je oblečete poprvé, máte pocit, že záříte na kilometry daleko, podruhé na desítky metrů a potřetí už to jsou prostě jenom další šaty na ramínku. Na hmotné dárky si zkrátka člověk zvykne. Vzpomínky na zkušenosti a zážitky ale nikdy nevyprchají. Stávají se jakousi součástí naší identity.

6. Zážitky pro muže vás zachrání

Bonusový bod - dárky pro muže snadno a rychle. Myslím, že se shodneme, že je často mnohem obtížnější pořídit dárky pro muže. Muži totiž všechno mají a to, co nemají si koupí sami. A když se jedná o technologické hračky, tak si často koupí i lepší…. Tady je ta vychytávka - už dlouhé roky kupujeme zážitkové dárky pro muže, někdo skáče bungee, jiný ochutnává luxusní rumy a další opakovaně skáče z letadla pořád a pořád dokola, protože to zkrátka miluje. Sám by si to ale nekoupil. Říká, že za zážitky nemůže utrácet, jakoby snad měl pocit, že nemá právo si dopřát to, co ho tak baví…. Od toho jsme tu my! Když už tedy nevíte kudy kam a schyluje se k nákupu ponožek a manžetových knoflíčků, které stejně nikdy nebude nosit, raději mrkněte na zážitkové dárky pro muže a vyberte mu něco, o čem bude vyprávět ještě dlouhé roky a bude z toho naprosto nadšený, třeba takhle…