3 kroky, jak expandovat do zahraničí

Internet dovoluje rychle otevírat e-shopy na nových trzích. Jak postupovali konkrétní podnikatelé?

Svět se mění. Vítězí v něm podnikatelé, kteří dokáží využít změnu ve svůj prospěch. Podnikají online a vyhledávají moderní technologie, které jim dovolují automatizovat ruční práci. Tím lépe zvládají nápor objednávek a jejich e-shopy jsou připravené na rychlou expanzi do zahraničí.

V ABRA Software takové podnikatele podporujeme a zároveň chceme i ostatním nabídnout inspiraci, jak podnikat ve změněných podmínkách. Například ve firmě UNUO.cz, jejíž online prodej oblečení pro děti a jejich maminky neustále roste, pomáhá chytrý software spravovat už sedm e-shopů. Díky online propojení e-shopů se systémem ABRA Flexi má majitelka firmy vždy aktuální data o prodeji a pro plánování nákupů a výroby. Navíc jí automatizace umožnila expandovat do zahraničí.

"Rozšířili jsme podnikání do zahraničí, abychom diverzifikovali riziko poklesu ekonomiky na tuzemském trhu. Bez automatizace by to nešlo." říká Petra Plemlová, majitelka UNUO.cz.

Jaké kroky podnikla Petra Plemlová pro expanzi svojí firmy?

1. Začali jsme lépe řídit výrobu a obrat zásob.

Lepším řízením výroby jsme se mohli koncentrovat na expanzi do ciziny.

Během první vlny pandemie jsme převedli švadlenky na práci z domova, což bylo logisticky dost složité, ale zachovali jsme tak přísun zboží. Díky nástroji BI, který máme přes API napojený na ABRA Flexi, jsme začali lépe řídit pohyb zásob. Efektivnější otáčení zboží pomáhá zvýšit hospodářský výsledek až o několik desítek procent, za loňský rok například o tři miliony korun.

2. Rozšířili jsme podnikání do zahraničí.

Díky API spouštíme nové e-shopy. Práci tří lidí zvládne jeden.

Potenciální snížení domácí poptávky by měl vyvážit export, který je ale velmi ekonomicky náročný. Je tedy nutné zapojit ještě více do hry automatizaci procesů, se kterou nám ABRA Flexi hodně pomáhá. Díky krásně čitelnému API jsme schopni napojit prakticky nekonečné množství e-shopů a bezchybně řídit skladové hospodářství bez zásahu lidské ruky. Práci, kterou dřív dělali tři lidé, dnes při trojnásobném obratu zvládne jeden.

3. Zaměřili jsme se na efektivnější pickování objednávek.

Řízením efektivity dodávek zboží můžeme navyšovat i odměny.

Vlastní systém Picki jsme přes model mzdy dokázali napojit na Flexi a tak můžeme vést přesnější analytiku a odměňovat lépe naše pickery podle výkonu. I když je aktuální situace ve většině podnicích komplikovaná, což se dotýká i nás, díky růstu efektivity můžeme navyšovat mzdy.

Přečtěte si další příběhy úspěšných podnikatelů, kteří využili změněné podmínky podnikání ve svůj prospěch.