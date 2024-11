20 let svobodného života. Hlavní výhra v loterii Extra renta pomůže ke splnění snů

Jaké to je, užívat si 20 let svobody? O tom mohou vyprávět šťastlivci, kteří vyhráli se Sazkou.

Výhra v loterii je pro mnohé splněný sen a možností, jak zlepšit svou životní úroveň nebo si konečně dopřát po čem touží. Komfortní zajištění na stáří, cestování, nové bydlení nebo menší finanční přilepšení pro každodenní radosti? Loterie Mini renta nebo Extra renta od Sazky jsou pro mnoho sázejících jedním z oblíbených způsobů, jak zkusit své štěstí a třeba si zajistit nějaké peníze navíc.

Hlavní výhra v Extra rentě umí zajistit klidnější stáří

Z pohádkové výhry v hodnotě 24 milionů korun se 21. října 2024 radoval sázející z Olomouckého kraje. Po pětapadesáti letech sázení, kdy nejvíce vyhrál 100 tisíc korun, mu padla hlavní výhra v Extra rentě - tedy renta 100 tisíc korun měsíčně po dobu dlouhých 20 let. Peníze si šťastlivec nechal vyplatit najednou a rozdělil je na několik účtů. Jasně totiž ví, co s nimi udělá.

"Peníze nechceme utratit, ale rozumně je investovat. Část půjde na investici do domku a domácnosti, máme také rodinné podnikání, takže další peníze poputují i tam," popisuje muž v důchodovém věku. Pravidelně prý s manželkou přispívají také na charitu a díky výhře teď budou moci podporu ještě rozšířit. S celou rodinou prý také pojedou na nějakou hezkou odpočinkovou dovolenou.

Výhra 1. pořadí v Extra rentě je pro muže z Olomoucka také formou zajištění na stáří. Výhra ho velmi potěšila, věří ale, že to na jeho každodenní život nebude mít zásadní efekt. I proto plánuje pokračovat v sázení a ve své tradici, kdy zatím nevynechal žádné slosování Extra renty.

Mini renta je každodenní příjemné přilepšení

Jen o pár dní dříve, 14. října 20204, si jiný muž vsadil skromnější sestru výše zmíněné loterie, a to Mini rentu. Tiket si koupil v jedné trafice v obchodním centru ve Středočeském kraji, kam pravidelně chodí nakupovat. Při každém nákupu si vždy vsadí Mini rentu, protože právě ta se losuje každý den, a je tudíž jedno, který den v týdnu jde muž zrovna nakupovat. "Ten den jsem měl tušení, že by to mohlo vyjít," říká s úsměvem šťastlivec. A jeho intuice ho nezklamala. Padla mu hlavní výhra v podobě tisícovky denně po celý rok.

Sázení bere jako součást života a tradici, která mu přináší radost a někdy i příjemnou finanční odměnu, jako třeba nyní. "Je to pěkný bonus, který použiju jako příspěvek na auto. Rozhodně mi to zpříjemní život, i když jej zásadně nezmění," říká. S loteriemi chce šťastlivec pokračovat a pravděpodobně teď zkusí také Extra rentu.

Rentiérem na plný nebo částečný úvazek?

Ať už se jedná o velkou nebo menší výhru, oba příběhy ukazují, že výhra v loterii přináší radost, klid a stabilitu. Každý z výherců si své peníze užívá po svém - pro jednoho znamená možnost dlouhodobě investovat, pro druhého zase každodenní drobné radosti.