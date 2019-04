160 kapel a divadel na 16 scénách během dvou dní? Nemožné? Festival Mezi ploty ..

Velkolepý fotbalový zápas týmu multimilionářů proti skvadře bezdomovců! Multimediální psychoanalýza slonů traumatizovaných z drezúry v cirkusu Klepýtko! Tak tohle na festivalu Mezi ploty ani tentokrát neuvidíte. Ale nevěšte hlavu: Akce, která 25. a 26. května ovládne areál Psychiatrické nemocnice Bohnice, bude opět skvělá svým typickým způsobem, který se nepodařilo reprodukovat ani za hranicemi naší galaxie.

Najdete tady tisíce lidí, kteří se výborně baví a jsou nějak víc v klidu a pohodě než na ostatních festivalech, kterých máme v Česku hromadu. Čím to je? Možná tím, že tenhle fesťák dokáže namíchat prima koktejl z věcí, které obyvatelé velkoměsta v rozpuku jara prostě potřebují.

Je to hlavně pořádná dávka muziky takové žánrové šíře, že se v rozkvetlém parku díky ní potkávají mladí, co milují adrenalinové výzvy, hipsteři s jemně vyladěným plnovousem, intelektuálové pražské kavárny, rockeři i maminky a tatínkové s kočárky nebo už běhajícím potomstvem. A věřte nebo ne, na téhle akci se dokážou všichni dobře naladit a existovat nejenom vedle sebe, ale spolu.

Návštěvníci, návštěvnice a návštěvňata se v Bohnicích setkají třeba s klasiky českého rokenrolu z kapely Divokej Bill, hiphopovou ikonou PSH, Tomášem Klusem, Xindlem X i Pokáčem, Katarziou i Muchou, Martou Jandovou i Klárou Vytiskovou, která to rozjede se svou novou formací Klara & The Pop. Přijedou kapely Wohnout, Vypsaná fiXa, Rybičky 48, Sto zvířat, Mňága a Žďorp, Krucipüsk, Lake Malawi, Zrní, Kašpárek v rohlíku a doslova desítky dalších. No a vůbec poprvé se na Plotech objeví taková Barbora Poláková, která se z blonďaté bestie evolučně proměnila v hudební hvězdu první velikosti.

Potom je to samozřejmě divadlo, neboť theatrum mundi je právě tím labyrintem světa, ve kterém naše duše hledají svou cestu. Letos svou sílu na jevišti Divadla za plotem předvede například nedostižné divadlo Vosto5 nebo soubor SpoluHra s kusem Gedeonův uzel, za který byla Vilma Cibulková nominovaná na Nejlepší ženský herecký výkon roku 2017.

Zvlášť případně se bude v prostředí psychiatrického zařízení vyjímat Poslední sezení u doktora Freuda v podání Divadla v Řeznické, ve kterém zakladatel psychoanalýzy probírá Boží existenci, lásku, sex a smysl života s klasikem fantasy literatury C. S. Lewisem.

Na festival ovšem přilétnou taky lehčí divadelní múzy, aby políbily Ester Kočičkovou, Miloše Knora, soubor Na stojáka nebo mistra republiky ve slam poetry Jiřího "Rimmera" Charváta, kteří na venkovní Scéně smíchu dokážou, že se nebojí jít s kůží na trh v sérii skečů, improvizací a stand-upů.

A kdyby se vám ze vší té kultury už trochu zatočila hlava, můžete zamířit do extra speciální zóny Oáza, kde si vyzkoušíte arteterapii, jógu a relaxaci, zabubnujete si, necháte se zhypnotizovat, nebo dokonce odvážně vyrazíte na pouť po žhavých uhlících.

Mezi ploty, to jsou hudební hvězdy, ale taky pohádky a divadlo pro děti, recitace, slavné činoherní soubory, scéna pro začínající umělce, prezentace neziskovek, výtvarné, divadelní i bubenické dílny či zajímavé diskuze. Zkrátka nejsvěžejší a nejbarevnější multižánrový mix, jaký si dokážete představit, v krásném areálu plném kvetoucích stromů.

Sto šedesát kapel a divadel na 14 scénách během pouhých dvou dní. Že je to nemožné? Přijďte se o posledním květnovém víkendu přesvědčit do Bohnic!